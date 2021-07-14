Спектакли в новой интерпретации покажут в Хабаровске

Спектакли в новой интерпретации покажут на фестивале актуальных текстов «Наша тема». Мероприятие пройдет на площадках Хабаровского краевого театра юного зрителя с 14 по 17 июля, всего гостям фестиваля покажут шесть эскизов режиссеров из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска и Владивостока.

– На фестивале представлены читки и эскизы тех текстов, которые кажутся актуальными самим режиссерам. Нам хочется поговорить со своим зрителем на темы, о которых невозможно молчать или интересно порассуждать. Мы проводим мероприятие в вечернее и ночное время. Многие спектакли идут в непривычном сценическом пространстве, но обязательно в компании думающих, интересующихся современным театром людей, – отметили организаторы фестиваля.

В этом году «Наша Тема» пройдет в обновленном формате и будет посвящена творчеству драматурга Константина Костенко. Зрителям будут представлены режиссерские эскизы по пьесам: «Диагноз: Happy birthday, 102-серия», «Техническая неисправность», «Родина», «Исчезнувший велосипедист». Фестиваль откроется 14 июля в 19:00 на новой сцене театра text-specific спектаклем драматурга Викентия Брызя (г. Владивосток).

– Этот жанр дает возможность посмотреть на современный текст как на идею. «Страна Вась» драматурга Викентия Брызя сочетает рефлексию дальневосточной идентичности в сиюминутном историческом контексте. Из внутреннего конфликта героя «уезжать или не уезжать» рождается конфликт куда более острый: исторический и социальный, в состоянии которого мы все сегодня живём, – сообщили организаторы.

Также в этом году в фестивале примет участие театр «КнАМ» Комсомольска-на-Амуре и драматург из Уссурийска Нийоле Макутенайте.

Два спектакля из шести будут показаны на улице. Билеты на фестиваль можно приобрести только в кассе ТЮЗа. Все мероприятия проводятся с учетом соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции – максимальная загрузка театральных площадок не более 50%.



