Подвели первые итоги участия Хабаровского края в нацпроекте «Производительность труда»

В нацпроект регион вступил в текущем году, на сегодняшний день заключено 5 соглашений с крупными и средними предприятиями базовых несырьевых отраслей – с Амурским и Хабаровским судостроительными заводами, АМУРСТАЛЬЮ, Дальэнергомашем, Хабаровским речным торговым портом.

Теперь эти предприятия могут рассчитывать на предусмотренные в рамках нацпроекта меры поддержки. В их числе помощь экспертов по устранению неэффективности производственного процесса, бесплатное обучение руководителей по программе, основанной на лучших мировых компетенциях, "Лидеры производительности", льготные займы от Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до 5 лет и под 1 % годовых.

Еще одно направление поддержки - помощь в выходе на экспорт в рамках программы "Акселератор экспортного роста", которая реализуется Российским экспортным центром.

- Акселерационная программа релевантна для бизнеса, поскольку это вывод компании "за руку" на внешний рынок. Когда компания приходит и говорит: "Я хочу, но не знаю, как, не знаю, что, вообще с чего начать", ее анализируют, какие у нее есть возможности. Подбирают для нее рынок и дальше идет поступательное движение, – отметила руководитель проекта по работе с региональной инфраструктурой поддержки экспорта АО "Российский экспортный центр" Наталья Минаева.

7 сотрудников предприятий-участников нацпроекта уже завершили подготовку по этой программе.

- В ближайшее время от сотрудников мы ждем большей отдачи и применения полученных знаний на внутреннем рынке, так как сейчас предприятие имеет значительное количество заказов на строительство кораблей, судов, от заказчиков, находящихся на территории Российской Федерации – сообщил директор по развитию производственной системы Амурского судостроительного завода Дмитрий Гребенюк.

Ключевым событием для края в рамках реализации нацпроекта стал запуск пилотных проектов по повышению производительности труда на предприятиях АО ''Хабаровский судостроительный завод'' и АО ''Дальэнергомаш''. На протяжении шести месяцев эксперты Федерального и Регионального центров компетенций будут помогать предприятиям находить потери в производстве, эффективно использовать резервы заводов, тем самым увеличивая производительность труда, улучшая конкурентоспособность на рынке.

По программе профессиональной переподготовки управленческого звена "Лидеры производительности" от краевых предприятий проходят обучение 17 человек.