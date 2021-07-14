До 1,5 млн рублей могут поучить жители Хабаровского края на проекты ТОС

В Хабаровском крае объявлен очередной конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. С этого года по решению главы региона Михаила Дегтярева он будет проходить по новым правилам, а его призовой фонд увеличат до 200 млн рублей. Теперь на конкурс можно представить не один, а сразу три проекта, а размер гранта на реализацию каждого из них станет больше на 250 тысяч рублей. Прием документов от ТОС начнется 19 июля.

– Накануне в правительстве края были утверждены новые правила проведения конкурса, и отбор заявок на гранты 2022 года мы объявляем уже сейчас. Прием документов продлится до 20 сентября. После этого будет составлен рейтинг проектов ТОС и объявлены победители, – сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

По новым условиям конкурса на реализацию одного проекта ТОС может получить грант из краевого бюджета в размере до 1 млн рублей. При этом самоуправления, зарегистрированные в качестве юридических лиц, по-прежнему могут выиграть до 1,5 млн рублей. Проект должен быть направлен на решение социально-бытовых проблем или вопросов благоустройства. Например, грант можно потратить на строительство детских площадок, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию освещения и водоотведения.

– Из изменений также стоит отметить, что стала меньше обязательная доля участия граждан в финансировании проектов. Если ранее, чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо было оплатить свыше 40% стоимости проекта, то теперь достаточно 30%. Уменьшена до 20% и доля софинансирования для местных властей. Благодаря этому еще больше ТОСов смогут подавать заявки и выигрывать краевые гранты, – добавили в ведомстве.

Заявления на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710 в рабочие дни с 09:30 до 17:30. Направить заявку можно также по почте. Чтобы получить консультацию по вопросам подготовки документов, необходимо обратиться по телефону: 8 (4212) 30-16-28. Ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе можно на сайте главного управления внутренней политики правительства края.



