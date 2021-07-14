В Хабаровске открылась фотовыставка «Красота против рака»

Фотовыставка социального проекта "Красота против рака" открылась в одном из залов ТРК "Броско Молл"

По мнению психолога этого проекта Алены Наумовой, эти фото рассказывают людям о том, что рак – не приговор. Все герои – пациенты с онкозаболеваниями, которые нашли в себе смелость сказать о том, о чем не принято говорить в современном мире. Среди трех десятков портретов разных женщин даже нашлась фотография одного мужчины.

- По какой причине мужчины не хотят принимать участие в таких проектах? - спрашиваю Алену Наумову.

- Потому что мужчины, как правило, вообще стараются не афишировать свои болезни. За редким исключением мы встречаем таких, которые активно готовы это обсуждать. У нас не принято показывать свою слабость, особенно в России. Считается, что сильный пол должен быть твердым в любой жизненной ситуации, даже в какие-то критические моменты, а уж тем более, когда встречается такое серьезное происшествие, как онкоистория. Поэтому нашим мужчинам гораздо сложнее куда-то прийти и вслух о чем-то сказать. И это надо менять.

- После предоставления психологической помощи к онкобольным приходит облегчение?

- Несмотря на то, что психолог – это представитель помогающей профессии, мы не помогаем, мы работаем! Это очень важный технический методологический момент в нашей работе. Отследить, кому стало легче, а кому не стало легче, мы не можем. Ведь терапевтический эффект психологического контакта распаковывается во времени. Следовательно, прямо сейчас мы не можем посмотреть и каким-то образом это градировать. Здесь очень тонкие моменты внутренних компенсаторных возможностей организма самого человека и того, как у него будет усваиваться информация, которую я ему даю. Может, станет легче чуть-чуть сразу, а может, улучшение наступит позже или не наступит вообще. Но в любом случае мы этого уже увидеть не сможем, потому что время после проекта прошло.

- Этот проект совершенно бесплатный. Вам не жалко тратить свое время, притом что вы не знаете, помогает он людям или нет?

- Совершенно нет, абсолютно. Я не хочу вам показаться пресвятой, пречистой, но время мне не жалко тратить, это точно. У нас замечательная команда, мы все дружим. И вообще, как я могу сейчас надеть корону и сказать: “Конечно, вы что, людям становится легче”. Людям становится по-разному, и то, что они пришли к нам в проект, это уже успех. Так как у многих девочек в жизни это первая профессиональная фотосъемка и первый в жизни мейк, первая в жизни работа со стилистом. И взять и сказать, что я ценю и вижу, как людям становится легче, у меня нет такой задачи.

Проекту «Красота против рака» в этом году исполнилось пять лет. С экспозицией 2021 года можно ознакомиться на третьем этаже ТЦ, возле пространства «Коммуна». Но не стоит забывать, что по требованию Роспотребнадзора на площадке могут находиться не более 10 человек.

Анастасия Григорьева

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