Между Хабаровском и Владивостоком, возможно, будут ходить скоростные поезда

Из Хабаровска можно будет добраться на поезде до Владивостока за несколько часов. Но надо подождать хотя бы три года

Как остановить отток молодежи с Дальнего Востока? Как связать Хабаровск и Владивосток в единую агломерацию? В каком возрасте лучше начинать свой бизнес? Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков весьма нестандартно ответил на набившие оскомину вопросы.

«Один из глобальных и важных проектов, который должен реализоваться в нашем макрорегионе, это Восточный полигон БАМа. Возможно ли предусмотреть магистраль для передвижения скоростных поездов? Чтобы жители Комсомольска-на-Амуре или Совгавани добирались до Хабаровска (а то и Владивостока) не за сутки, а за несколько часов?»

Этот вопрос главный редактор газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Владимир Чернышов задал Алексею Чекункову в ходе встречи министра со студентами ТОГУ.

«Деньги – наше всё!» - перефразируя известную цитату о детях, высказался министр. Для экономики деньги не самоцель, не средство достижения роскоши и уж тем более не зло. Они – инструмент.

И именно от фактора оперативного извлечения выгоды зависят многие экономические проекты. Банально? Возможно. Но это самый железобетонный фундамент.

«Я считаю, что скоростная железная дорога между Хабаровском и Владивостоком просто необходима, - сказал Алексей Чекунков. - Этот проект уже просчитан. Он очень дорогой – 700 миллиардов рублей. Будем к нему подходить. Но сначала нужно доделать механизм зарабатывания денег. А БАМ и Транссиб – для страны это именно механизм зарабатывания денег. Сегодня там перевозится порядка 140 миллионов тонн. До 2024 года надо расшириться до 180 миллионов тонн. Плюс 40 миллионов тонн на среднюю цену тонны – это и есть деньги, которое зарабатывает РФ благодаря БАМу и Транссибу».

По словам Чекункова, в правительстве регулярно проводятся совещания, чтобы решить проблему Восточного полигона.

«Способов связать Хабаровск с Владивостоком в единую агломерацию, кроме как высокоскоростной железной дорогой и хорошей автотрассой, нет. Да, стоимость проекта громадная. Но если привязать его к туристическим маршрутам, посчитать, сколько мы дополнительно получим иностранных гостей, пересчитать, сколько они оставят в России денег, и перемножить на срок жизни этого проекта (то есть на 20-30 лет), то думаю, что он даже будет прибыльным для страны».

Итак, нужно, чтобы существующая трасса зарабатывала деньги. По оценке министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, необходимый ресурс накопится до 2024 года. И после этой даты уже можно более плотно рассматривать вопрос строительства высокоскоростной магистрали. Восточный полигон Чекунков назвал хребтом страны, нитью, связывающий восток и запад России.

Искусственные меры

Достаточно любопытное предложение Алексей Чекунков высказал в отношении проблемы оттока молодежи с ДВ. По мнению государственного деятеля, предлагать молодым людям бесплатные квартиры или льготный трудовой стаж есть искусственные, а значит, неэффективные меры.

«Билл Гейтс когда-то сказал такую мысль: мы не замечаем преобразований. Я в свое время бросил изучать китайский язык, потому что Китай тогда был не развитым государством. Прошло время – и где сейчас Китай? Происходит большая трансформация мира, интеграция в рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Кто найдет себя в этом мире, тот и станет успешным».

Эта интеграция и есть конкурентоспособная среда, способная взрастить успешных профессионалов, которые найдут свою нишу на Дальнем Востоке. Тут я соглашусь с министром – предприимчивые и волевые люди везде пробьют себе дорогу, независимо от того, где они живут. Что же касается обеспечения людей квартирами, то здесь Чекунков не видит иного способа, кроме как строить больше жилья.

В ходе диалога со студентами ТОГУ государственный деятель ответил на интересующие молодых людей вопросы. Вот один из них: в каком возрасте начать заниматься бизнесом?

«Прежде чем идти в бизнес, лучше сначала стать профессионалом в своей области, научиться координации в коллективе, - ответил министр. - Потом жизнь сама подскажет, чем и когда заниматься».

Андрей Канев