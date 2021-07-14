Прямая линия с Дегтяревым: паводки, прививки, собаки

Глава региона получил более тысячи обращений во время прямого эфира в соцсетях

В некоторых регионах уже давно не только губернаторы, но и все министры и руководители подведомственных подразделений выбрали прямые эфиры в соцсетях как формат обратной связи с жителями. Удобно, открыто и всем доступно.

Михаил Дегтярев не стал выбиваться из общей массы глав регионов и тоже пообщался с народом через свои аккаунты. Один из самых больных на сегодня вопросов касался паводка.

Защитим всех!

- Давайте начнем с уровня воды сегодня. Росгидромет нам дает 4 метра и 4 сантиметра у Хабаровска. Это еще не опасное явление, однако мы уже развернули пункты временного содержания в Хабаровске. Под эти цели отдали два краевых колледжа. Проверили все насосы и заправили те, которые на дизельном топливе, подключили те, которые на электричестве. Все полностью готовы. Проверены все инженерные сооружения. Если будет необходимость, будет патронирована ливневая канализация, - ответил Михаил Дегтярев.

По его словам, готов к наводнению и Комсомольск-на-Амуре. Самой большой проблемой глава региона назвал потерю урожая жителями края.

- Но в любом случае никого в обиду не дадим, всех защитим, - заверил Дегтярев.

На втором месте по значимости оказался вопрос о вакцинации. Людей взбудоражила недавняя информация, которая появилась в СМИ, о том, что Роспотребнадзор объявил об обязательных прививках для всех. Михаил Дегтярев успокоил жителей: мол, они не так поняли. А кто-то пожаловался, что из-за отказа от прививки руководство заставляет написать заявление по собственному желанию.

- Давайте начнем с того, что у нас обязательной вакцинации как таковой нет. Роспотребнадзор ввел своим постановлением отдельные категории граждан, которые должны вакцинироваться. Что касается увольнения за отказ делать прививку, мы обязательно разберемся – так не годится, не надо увольнять людей. Это, вообще говоря, незаконно.

Загрызть могут кого угодно

- Говорят, вы отправили министров работать в «поля» с людьми. Это разовая PR-акция или так будет всегда? – спросил пользователь.

- К пиару это имеет мало отношения. Я езжу по краю, вы знаете, с первых дней работы и в последнюю свою поездку в Чегдомын Верхнебуреинского района взял все правительство и попросил министров провести личный прием без предварительной записи в местном Доме культуры. Надо сказать, что хороший результат получился – больше 50 человек пришло, получили дополнительную информацию. Сразу министры принимали решения, я лично следил за этим. Кроме того, я сам провел прием в Чегдомыне. Поэтому обязательно будем продолжать. Это очень полезно даже для самих министров – увидеть точки приложения собственных управленческих усилий «на земле» и быстро принять решение.

А может быть, иногда и сигналы не доходят до местных начальников. А так министр сам видит и принимает меры. Так будем ездить по всему краю.

Интересной назвал Михаил Дегтярев информацию от пользователя о том, что отпускные за работу в ковидном госпитале не платят с января (некоторые не получили деньги еще с прошлого года), и заверил, что даст поручение министру здравоохранения разобраться в этом вопросе. Кстати, буквально через несколько минут на телефон Дегтярева пришло сообщение: «Правительство России приняло решение о выделении 8,3 миллиарда рублей на оплату увеличенных отпускных всем медработникам. Распоряжение подписано 1 июля этого года. После оформления всех документов и поступления в наш краевой бюджет мы сразу же их перечислим в больницы врачам. Предполагаемый срок - до конца июля».

Прозвучал вопрос и о бродячих собаках.

- Проблема эта сложная, закон федеральный. Местные власти не могут ничего сделать с собаками, кроме как их стерилизовать и выпустить. Не первый раз задается вопрос, не только хабаровчанами. Уверен, так же по всей стране. Мы ждем изменений федерального законодательства. А пока поможем администрации Хабаровска со стерилизацией собак. Надо энергичнее работать. Это не дело – загрызть могут в любой момент кого угодно, - ответил врио губернатора.

Скажем так, зарвались!

Волнует хабаровчан и вопрос о вывозе мусора: «управляйки» за эту услугу взвинтили цены.

- Есть нерадивые. Есть. И мне регулярно докладывает наше управление госконтроля и лицензирования. Отличаются некоторые. Скажем так, зарвались. Я не помню, вроде есть такая управляющая компания «ДВ-союз». С ней сейчас идет разбирательство, в том числе и в судах. Мы предписание выписывали, в том числе на снижение тарифов. Поэтому работаем. Управу найдем на всех.

Конечно, жители края не обошли вниманием вопрос о горнолыжной базе «Хехцир».

- Мы горнолыжную базу развиваем вместе с администрацией Хабаровска. Уже в этом году там будет установлен хороший трейсерный подъемник. Мы, со своей стороны, готовим участки для инвесторов под строительство новых трасс, кафе и не только, чтобы не только хабаровчане, но и все дальневосточники немного сменили вектор и летели к нам кататься. Поэтому развиваем этот проект. Он флагманский, и он в фокусе моего внимания. Это наш бренд. Так что в этом году прокатимся, я надеюсь. Увидимся там, на горе.

И про судьбу санатория «Уссури» прозвучал вопрос.

- Мы в «Уссури», во-первых, запускаем проект государственно-частного партнерства. Там будет оздоровительный комплекс на 300 коек. В ближайшее время построим новый комплекс. А вот для детей будем рядом строить дальневосточный детский центр с привлечением Минвостокразвития. Недавно у нас был министр Алексей Чекунков. Мы договорились, что нам Федерация перечислит грант. И мы там будем строить. Емкость – на 6000 детей в год. Если я не ошибаюсь, до 300, по-моему, в смену. Будем строить рядом, но отдельно. Все-таки санаторий – это санаторий.

На вопрос о развитии гражданской авиации врио губернатора ответил, что запущено 14 дополнительных маршрутов. Федеральный бюджет дополнительно выделил 1,6 млрд рублей. Это все пойдет на субсидирование. Купили в лизинг два новых самолета Л-410.

Один из пользователей спросил о том, когда же закончится реконструкция набережной в Комсомольске-на-Амуре? Глава региона ответил жестко.

- Тех, кто нарушал сроки, мы выгнали. Выгнали подрядчика, прежнего руководителя, они там все завалили. Сейчас новая компания, первую очередь открыть они мне обещали в сентябре этого года. Я за этим слежу. Лично.

Много вопросов касалось общественного транспорта.

- У нас 20 лет в Хабаровском крае вообще не менялась маршрутная сеть. То есть строились новые микрорайоны, какие-то районы, наоборот, стали меньше пользоваться транспортом. И все ехало 20 лет как едет. Никто не чесался. Поэтому сейчас мы схему полностью отработаем, поменяем, усовершенствуем, удлиним. Какие-то продлим маршруты, какие-то объединим.

Устали от мошки? Кравчук поможет

Рассказал Михаил Дегтярев и про развитие Большого Уссурийского острова.

- Мы сейчас готовимся к тому, чтобы продлить дорогу от моста через протоку до самой границы. Отсыплем небольшой участок, гектар 20 нам достаточно, и будем ставить грузо-пассажирский переход. Очень надеемся на взаимопонимание с нашими соседями, на готовность к сотрудничеству. И экопарки планируем, и образовательные центры, и научные. С сохранением, конечно, природных и традиционных любимых мест отдыха хабаровчан.

В конце эфира кто-то из пользователей спросил врио губернатора, нравится ли ему Хабаровск?

- Конечно, нравится, - ответил Михаил Дегтярев. - Не нравится мошка. Говорят, раньше ее было меньше, потому что морили. Я думаю, что нам нужно этим озаботиться – к Сергею Анатольевичу Кравчуку обращаюсь. И надо заняться этим.

Подготовила Юлия Рудакова