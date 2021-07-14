В Хабаровске появились Амурские «позорные» столбы

Чтобы посмотреть на рукотворное хабаровское «чудо», не нужно разрабатывать сложные туристические маршруты

Знаете, в нашем крае есть бренд Амурские столбы. Уникальные каменные изваяния, расположенные в Комсомольском муниципальном районе. Туристы специально приезжают в край, чтобы увидеть это чудо природы. Добраться до них тяжело.

А вот чтобы посмотреть на рукотворное хабаровское «чудо», не нужно разрабатывать сложные туристические маршруты. Находятся они возле школы №10 в Хабаровске. И каждый день рядом с ними ходят дети. Итак, посмотрим на эту «достопримечательность» ближе.

Столб №1 – трухлявое дерево, подпираемое куском бетона. На нем табличка с рекламой о покупке автомобиля, а внизу валяется здоровенный моток проводов.

Столб №2 – похожее шестиметровое полено, уже с листовкой «Свободу Фургалу». К деревяшке прикреплен тонкий металлический обруч, который никак ее не фиксирует. Столб спокойно лежит на соседнем дереве в хорошую погоду, а при ветре начинает знатно шататься.

Подходим к столбу №3. А этот, надо сказать, – уникальный экспонат. Проектировщики башни в Пизе позавидовали бы. Тут обратная технология. Столб на сей раз бетонный, но он даже не вкопан. Висит себе в полуметре от земли, удерживаемый железным мотком на деревяшке.

Все мы озабочены брендом территории, но, может, до того как разрабатывать туристические маршруты, стоит обратить внимание на то, с чем мы сталкиваемся каждый день? Потому что подобные «достопримечательности» могут просто напросто рухнуть нам на головы. А это, на минуточку, еще и энергетическая безопасность.

Сергей Шевченко

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