Здравоохранение в приоритете: как власти Хабаровского края меняют подход к здоровью людей

За последний год решение многих проблем в этой сфере сдвинулось с «мертвой точки»

Сегодня Михаил Дегтярев посетил детскую поликлинику № 1 в Хабаровске. Медучреждение построено в 1975 году. Здесь обслуживаются дети, проживающие в Центральном и части Железнодорожного района – в общей сложности более 20 тысяч юных пациентов. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену, фактически их более 800.

Стоит отметить, что детское здравоохранение – безусловный приоритет для М. Дегтярёва. Только за этот и прошлый год в поликлинике №1 приобретено 15 единиц дорогостоящего оборудования, общей стоимостью свыше 6,5 млн рублей. Благодаря современному оснащению, внимательным отношением к подбору медицинского персонала, поликлиника №1 является одним из флагманских учреждений детского здравоохранения в крае. Так к ней прикреплено 13 детских садов и 12 школ города.

- Для нас это пилотное лечебное учреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Мы в ближайшие 5 лет получим из федерального бюджета больше 8 млрд рублей, там и наше софинансирование будет. Мы будем делать такими же удобными для детей и их родителей все учреждения здравоохранения. Педиатрия и вообще в целом забота о детях – для нас приоритет, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава региона уточнил, что в детской поликлинике № 1 в следующем году запланирован ремонт лестничных маршей, потолочного покрытия. Также сюда будет дополнительно закуплено оборудование на сумму более 6 млн рублей.

Регистратура амбулатории работает в открытом формате, оснащена инфоматами для самостоятельной записи, электронным табло с расписанием приема врачей. В медучреждении на каждом этаже есть навигационные стенды, облегчающие ориентацию пациентов. Здесь уже проведена перепланировка внутренних пространств, в холлах оборудованы игровые зоны. Это сделано для того, чтобы пребывание в поликлинике детей, их мам, пап, бабушек и дедушек было более комфортным. Оборудовано крытое помещение для колясок, сделан отдельный вход для больных детей. Впервые предусмотрена комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста.

Благодаря обновлению материально-технической базы поликлиники №1 на её базе удалось реализовать проект по оказания неотложной помощи детям. По поручению врио губернатора, министерство здравоохранения создаёт систему неотложной помощи в детских первичных учреждениях по всему краю

Главный врач поликлиники Елена Андрюшкина рассказала о том, как реализуется этот проект. Такое направление очень востребовано в детских лечебных учреждениях, и краевое министерство здравоохранения планирует распространить этот опыт по всему региону.

Городская детская поликлиника № 1 – флагман в трудоустройстве медицинских работников с ограниченными возможностями здоровья. Здесь четвертый год работает девушка – лаборант с инвалидностью по слуху. А Максим Радченко, имея первую группу инвалидности по зрению, работает детским массажистом.

- В 2010 году после школы я поступил в Красноярский медико-фармацевтический колледж. На тот момент там набирали группу незрячих студентов. Здесь возможности получить специальность медбрата по массажу не было, - рассказал Максим Радченко. – Мам обычно предупреждают, когда детей записывают ко мне, что я незрячий, но, как правило, это ни у кого не вызывает сомнений в профессионализме.

Зная, насколько значима возможность социализации для людей с ограничениями по здоровью, врио губернатора несколько месяцев назад поручил решить вопрос со введением дополнительных специальностей для них в ссузах региона. В Хабаровском медицинском колледже с нового учебного года открывается набор незрячих абитуриентов на обучение медицинскому массажу. Это 15 бюджетных мест, на 8 из них уже поданы заявки на зачисление.

Напомним, что за время работы Михаила Дегтярёва на посту врио губернатора Хабаровского края наметились многочисленные позитивные подвижки в сфере здравоохранения региона. Например, благодаря принципиальной позиции главы региона в Хабаровском крае удалось вновь начать оказывать помощь больным, нуждающимся в трансплантации органов. Уже этим летом на базе Краевой клинической больницы №1 имени Сергеева должны начаться операции по пересадки почек. На встрече с президентом РФ врио губернатора ходатайствовал о создании в Хабкрае центра ядерной медицины. С его появлением региона станет «медицинской столицей» ДФО, получив возможности проводить уникальное лечение.

Благодаря совместному проекту «Бережливая поликлиника» с участие госкорпорации Росатом в КГБУЗ "Детская городская поликлиника № 1" удалось принципиально по-другому перестроить работу: запись на прием к врачу упрощена, разделены потоки здоровых и больных пациентов. Кроме того, на базе поликлиники №1 заработал городской центр детской вакцинации мощностью в 3 000 пациентов в год.

Несмотря на то, что радикальное улучшение в сфере здравоохранения края произойдёт лишь через несколько лет, то, что уже сделано сейчас не имеет прецедентов. Фактически, всего за год Михаилу Дегтярёву удалось добиться существенных подвижек к лучшему в столь непростой сфере как здравоохранение.