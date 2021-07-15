Омбудсмен России: «Ситуацию с хабаровским интернатом № 3 взял под контроль врио губернатора»

Уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова написала в своем инстаграме о посещении школы-интерната № 3. Напомним, омбудсмен отправилась с личным визитом в образовательное учреждение, прочитав статью в «Молодом дальневосточнике» о плачевном состоянии интерната.

Незадолго до этого журналисты, главный редактор, папа одного из воспитанников побывали здесь и своими глазами увидели, что школа остро нуждается в ремонте. Обшарпанные стены зданий, трещины, неухоженный двор, запущенный, заросший грушевый сад, дыры в ограждении, лежбище бездомных собак. И это далеко не все проблемы школы-интерната. Руководство отказалось нам рассказывать о трудностях, тем не менее, именно после нашей статьи решение проблем в этом учреждении сдвинулось с мертвой точки. Ситуацию с ремонтом школы взял под личный контроль Михаил Дегтярев.



« Я решила лично убедиться и проверить информацию о состоянии здания. Собственно, все, о чем писали, я увидела своими глазами: и разбитую дорогу, и нуждающуюся в ремонте кровлю, и фасад, и территорию, на которой на самом деле небезопасно находиться детям… Прошла и по корпусам, где учатся и живут дети, поговорила с Натальей Андреевной, директором учреждения, которую, мне кажется, мягко говоря, удивил мой визит. Но моя-то задача в этот раз была не проверить, а увидеть лично, в чем нужна помощь. Внутри косметический ремонт делается, а вот снаружи - тут нужны серьёзные ресурсы, - написала Анна Кузнецова.



