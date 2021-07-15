Пострадавшие от паводка жители Хабаровского края получат выплаты

В бюджет Хабаровского края из федеральной казны поступит дополнительно 36 млн рублей. Эти средства будут направлены на выплаты гражданам, чье жилье было повреждено либо утрачено в результате паводка 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В соответствии с документом, 27 млн рублей будет направлено на приобретение жилых помещений общей площадью 345,4 кв. метра. Еще 8,9 млн рублей распределят между гражданами, чье жилье нуждается в капитальном ремонте. Данная сумма предусматривает восстановление жилых помещений общей площадью 1498,9 кв. метра.

– Гражданам, имеющим право на указанные выплаты, необходимо обратиться с заявлением и необходимым пакетом документов в Центр социальной поддержки населения по месту жительства. Порядок и условия предоставления меры поддержки определены Постановлением правительства Хабаровского края от 11.06.2021 № 228-пр "О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошедшим в сентябре 2020 г. на территории Хабаровского края", – сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, в прошлом году в регионе во время паводков в зону подтопления попали 11 муниципалитетов, пострадавшими были признаны жители девяти муниципальных образований. Помимо Хабаровского края средства также будут выделены и в ЕАО. Общая сумма составила более миллиарда рублей. Все деньги будут направлены на покупку квартир или восстановление жилья. Ожидается, что благодаря этим мерам будет закуплено около 13 тыс. кв. м жилья и отремонтировано около 4,9 тыс. квадратных метров жилплощади.



