Сборы добровольных пожарных прошли в районе имени Лазо

На них около 40 активистов из Хабаровского, Бикинского, имени Лазо и Вяземского районов, вступивших в ряды добровольных огнеборцев, повысили уровень своей квалификации. Для этого участники сборов прошли курс тренингов, включавших как теоретическую часть, так и практическую. Пожарные работали со специальным оборудованием, учились выстраивать между собой взаимодействие, прошли курсы оказания первой медицинской помощи и многое другое.

– Добровольцы осваивали работу с пожарно-техническим оборудованием, радиостанциями, навигаторами. Практиковались тушить пожары одной командой. Методическую помощь в разработке занятий им оказывали профессиональные пожарные 3-го отряда Противопожарной службы Хабаровского края. Отдельный блок был посвящен проведению на местах профилактических акций, информационных кампаний, направленных на предотвращение пожаров. Также участники сборов объясняли правовые основы добровольческой деятельности, – отметили в комитете по гражданской защите правительства края.

Как рассказала Алина Албатовская, руководитель добровольной пожарной команды района им. Лазо, по итогам курсов все координаторы получат специальные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения. Вернувшись на места, они продолжат передавать опыт и знания своим коллегам. Это будет способствовать вовлечению в добровольчество новых участников и созданию в крае пожарных дружин. К примеру, в ближайшее время собрать свою команду уже пожелали жители села Георгиевка.

Возможность провести сборы для представителей населенных пунктов всех южных районов региона, дополнительно закупить для этих целей необходимое оборудование, технику, рации появилась благодаря поддержке краевых властей. Сегодня на эту деятельность можно получить государственные гранты. Так, проект добровольцев из района имени Лазо "Предотвратить, спасти, помочь – вместе против общей беды" стал одним из лучших по итогам конкурса грантов в 2020 году. Добровольцам выделили субсидию в размере почти 536 тысяч рублей. В конце лета организаторы проекта подведут его итоги. В селе Полетное для юных пожарных и спасателей края проведут масштабный спортивный праздник, на который пригласят всех, кому не безразлично добровольческое движение.