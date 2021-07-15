Доехать до Приморья хабаровчане теперь могут рейсами «поезд – автобус» удобно состыкованными по времени прибытия и отправления. С 15 июля Дальневосточный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» запускает ежедневный мультимодальный маршрут Советская Гавань – Хабаровск – Уссурийск – Андреевка. С инициативой организовать специальные маршруты для жителей Хабаровского края в ОАО «РЖД» обратился Михаил Дегтярев. Приморье – это любимое место отдыха для многих хабаровчан, и глава региона предложил продумать возможности сделать эти поездки более доступными.

– Чтобы доехать от Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска, пассажиры могут воспользоваться поездом № 352/351 Советская Гавань – Владивосток, а далее автобусом от Уссурийска через Безверхово (поворот), Славянку (автостанция), Славянку (пляж Баклан), Рязановку (поворот) до Андреевки, где автобус делает три остановки на базах отдыха Лагуна, Океан и Волна. Проездные документы можно оформить во всех кассах АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД», – сообщили в транспортной компании.

В первый рейс автобус от вокзала Уссурийска отправился сегодня в 7:10 с прибытием в Андреевку в 12:25. В обратном направлении – отправляясь от остановки Андреевка (база отдыха Волна) в 13:30, он прибывает на вокзал Уссурийска в 19:20. Для удобства пассажиров расписание автобусов, курсирующих от Уссурийска до Андреевки и в обратном направлении, состыковано с расписанием поезда № 352/351 Советская Гавань – Владивосток, прибывающего и отправляющегося на станцию Уссурийск.

Для детей действуют детские тарифы, до 5 лет – проезд бесплатный без предоставления отдельного места. С более подробной информацией о мультимодальном маршруте можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» во вкладке «Мультимодальные перевозки».

Напомним, в поездах дальнего следования действуют противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку, увеличена периодичность уборки вагонов между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха. Пассажирам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки.