В Хабаровском крае помогут пострадавшим от паводка фермам

В адрес депутата Госдумы Бориса Гладких поступили обращения от краевых фермеров. Людей беспокоят вопросы по выпасу крупнорогатого скота и заготовки сена на зимний период. Сейчас в регионе складывается неблагоприятная паводковая ситуация, на полях стоит вода.

Жители Булавы из-за потопов сейчас заказывают сено в Комсомольском районе. Стоит оно, с учетом доставки, десятки тысяч рублей. Большинство ЛПХ не имеют финансовой возможности нести такие расходы.

Гладких обратился к врио губернатора края Михаилу Дегтяреву с просьбой дать соответствующее поручение профильным органам исполнительной власти проработать вопрос поддержки жителей, занимающихся животноводческой деятельностью.

Как сообщил Гладких, вчера в его адрес пришел ответ, согласно которого правительством прорабатывается следующая система поддержки пострадавших фермеров: профильные министерства собирают списки ЛПХ, нуждающихся в обеспечении кормами скота в Нанайском, Николаевском и Ульчском районе. В то же время будет составлен перечень аграрных компаний, которых не коснулась «большая вода» (Амурский, Комсомольские районы). У них будет централизованно закуплено сено и направлено на поддержку пострадавших хозяйств.

Закупка будет произведена за счет бюджетных средств. Оператором решения данных вопросов определено АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд».