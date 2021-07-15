Прямая линия с врио губернатора Хабаровского края пройдет дистанционно

Третья по счету «Прямая линия с Михаилом Дегтяревым» состоится 21 июля. В связи с эпидемиологической обстановкой общение с жителями будет проходить в дистанционном формате.

По традиции глава региона ответит на вопросы журналистов и жителей края. Прямая трансляция будет организована на телеканалах: «Россия 24», «Губерния», «Хабаровск» и «6 ТВ», а также на официальном YouTube-канале правительства Хабаровского края.

Мероприятие начнется в 19:00. Письменные вопросы и видеообращения уже можно направлять в мессенджере Whatsapp по телефону: +7-929-400-33-00. В таком формате обращения будут приниматься до начала «Прямой линии».

C 19 июля жители смогут задать вопросы по многоканальному телефону: 8-800-222-55-27. Звонки с любых номеров бесплатны. С понедельника по вторник специалисты колл-центра будут работать с 9:00 до 18:00. 21 июля специалисты будут принимать звонки с 9:00 до 18:00 без перерыва, с 19:00 и до момента окончания прямой линии.



