В Хабаровском крае выборы губернатора пройдут в трехдневном формате

Для избирательных комиссий в этом нет ничего нового – есть богатый опыт 2020 года

Единый день голосования в этом году растянется на три дня – с 17 по 19 сентября. Как и в прошлом году, такое решение было принято из-за пандемии. Чем меньше людей одновременно будут находиться на участках, тем меньше вероятность заражения.

- До пандемии мы и не задумывались над тем, сколько опасностей таят обычные жесты – передача бюллетеня, рукопожатие. Коронавирус заставил вспомнить о мерах санбезопасности, - прокомментировал Александр Сорока, председатель территориальной избирательной комиссии Кировского района города Хабаровска. – Во время многодневного голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году мы сделали все, чтобы минимизировать риски. В помещениях для голосования не было столпотворений, многие воспользовались правом пригласить выездную комиссию на дом. Не говоря о том, что в помещениях регулярно проводили санобработку, а все члены избирательных комиссий были в масках и перчатках.

В сентябре традиционно пройдет несколько избирательных кампаний, главные из них для Хабаровского края – выборы губернатора и депутатов Госдумы. Кампании обещают быть интересными: на пропуск в федеральный парламент претендуют 32 партии, в том числе и новые, например, простите за тавтологию, «Новые люди». Так что с конкурентностью все в порядке. А что с прозрачностью процедуры?

Тоже все хорошо: институт общественных наблюдателей не дремлет. Каждая партия, участвующая в выборах, имеет право отправить своих наблюдателей на участки. А через Общественную палаты и каждый неравнодушный гражданин может стать «народным оком».