Хабаровские ученики отправились в экспедицию на остров Мужества

Получив аттестаты об окончании основного общего образования, ученики Даманского класса 9.5 школы № 49 имени Героев-даманцев и ученики 7 класса Политехнического лицея имени Героя Советского Союза Ивана Стрельникова, погибшего на Даманском при защите рубежей Родины, отправились в экспедицию «Дорога памяти». Экспедицию на Остров мужества Даманский, посвященную 52-й годовщине событий, организовала городская общественная организация «Даманцы» и лично Александр Князев, ранее много лет возглавлявший организацию, сам участник боев, почетный гражданин города.

Остров Даманский – крохотный клочок земли. Его трудно найти на географической карте, но о нем в 1969-м узнал весь мир, весь наш народ, потому что подвиг, совершенный здесь простым советским солдатом, шагнул в бессмертие.

Такие экспедиции формируют у наших учеников чувства патриотизма, сопричастности к истории своего края, региона, сохраняют память. На школьных уроках и во время таких экспедиций, обретая знания, ученики накапливают свой интеллектуальный потенциал. Знание о родном крае – существенная часть интеллектуального развития гражданина. Долг каждого из нас – знать, помнить, проявлять интерес ко всему, что касается нашей истории. Актуальным сегодня остается формирование патриотизма через повышение интереса к истории своей Родины и родного края, развитие сознательного, уважительного отношения к прошлому, культуре и традициям предков.

Первая наша остановка – на Мемориальном комплексе города Дальнереченска, здесь захоронены герои-даманцы, погибшие 2 и 15 марта 1969 года, защищая границы нашей Родины. Мемориальный комплекс был открыт в 2008 году. Строгие плиты из розового мрамора над могилами погибших, над ними возвышается вырубленная в камне объемная (высота 5 метров!) ростовая фигура воина-пограничника в шапке-ушанке и полушубке, застывшая у пограничного столба. Пограничник словно сошел с тех памятных снимков 1969-го, когда на льду Уссури лилась кровь. На постаменте надпись: «Вечная память славным героям-пограничникам, павшим при защите священных рубежей Советской Родины 2 марта 1969 года». Этот мемориал – один из лучших мемориалов в России.

Места ратной и трудовой славы – притяжения наших сердец.

Часто ли сюда приходят потомки поклониться великому Подвигу, взять на себя высокий пример служения Родине, стойкости духа? Но наша память не дает забыть огненные версты, солдат-освободителей и тех, кто защищал и защищает границы нашей Родины.

Вечная слава в сознании живущих и есть бессмертие павших.

Встречали нас представители администрации города. Они обратились к ребятам со словами: «Вся история нашего Отечества, его герои, святые и простой люд, в невероятных испытаниях сохранившие наше государство, наши веру, культуру, традиции, показывают нам как жить достойно. За всю историю никому и никогда не удавалось захватить нашу землю». Ребята возложили цветы, почтили память героев минутой молчания.

Об этих героях наши ученики знают много. Ежегодно, по сложившейся традиции, 15 марта они участвуют в торжественной церемонии возложения цветов героям Даманских событий. В честь Владимира Орехова, Героя Советского Союза, Александра Бедарева, Алексея Кузьмина, Ивана Стрельникова на территории школы № 49 открыта Аллея Героев, посажены рябины. К осени на рябинах появляются крупные красные ягоды – как пролитая кровь погибших на Даманском. Александр Князев называет участников Даманских событий «даманская сталь». Поистине стальным был сплав их мужества и стойкости, их бесстрашия и силы духа в мартовских боях с китайскими провокаторами, посягнувшими на священную землю нашей Советской Родины.

Далее мы отправились в городской парк имени М.И. Калинина – к мемориалу в центре Дальнереченска Здесь покоится прах пограничников, погибших при защите государственной границы. На большой гранитной плите – мраморные надгробия. Перпендикулярно ей – стела из дымчатого гранита. На ней крупным планом – лицо воина, фрагмент боя, золотая Звезда Героя. Справа мемориальная доска, на фронтоне надпись крупным планом: «Павшим героям – бессмертная слава!». Мы еще раз убедились, что память о погибших даманцах не умирает, наоборот, участники Даманских событий, жители города бережно относятся к захоронениям своих боевых товарищей. С гвоздиками в руках стояли у мемориала наши ученики, и мне вспомнились слова песни Тамары Гвердцители: «Посмотри же, солдат, это юность твоя, у могилы святой стоят сыновья!».

На следующий день отправились на пограничную заставу имени Героя Советского Союза Ивана Стрельникова (ранее застава «Нижне-Михайловка»). 2 марта 1969 года вооруженный китайский отряд перешел здесь советскую государственную границу. Иван Стрельников вышел навстречу к нарушителям с предложением покинуть территорию Советского Союза, но был предательски убит из засады. Иван Стрельников любил свою землю и свой народ. Всегда помнил, что граница рядом, что позади - Родина, своя милая сердцу земля, свой народ и что он охраняет его покой, его настоящее и будущее…

Ребята очень ждали встречи с мужественными, героическими людьми, которые сегодня защищают границы нашей Родины. Встретили нас пограничники более чем гостеприимно: и отменным обедом угостили, и показали примеры боевой стойкости, исполнения воинского долга. На заставе мы посетили музей. Военнослужащий Дмитрий так проникновенно рассказывал о событиях на острове Даманский, что одна из учениц расплакалась. Посещение заставы имени Ивана Стрельникова оставило у ребят неизгладимое впечатление от прикосновения к повседневной героической и опасной службе, которую выполняют парни в зеленых фуражках.

На месте бывшего расположения пограничной заставы «Нижне-Михайловка» стоит православная часовня. Идея возведения часовни на берегу реки Уссури в память о героях-даманцах принадлежит председателю российского общественного фонда «Верность границе» Елене Леоновой, дочери погибшего в тех боях командира Дальнереченского погранотряда полковника Демократа Леонова. Ребятам не хотелось расставаться с благородными, мужественными пограничниками заставы имени Ивана Стрельникова, но по программе было посещение музея истории города Дальнереченска…

Я вглядывалась в лица своих учеников и понимала, что подвиги наших пограничников в 1969 году и служащих Родине сегодня оставили свой след в детских душах. Так и рождается любовь к родной земле, к истории, к Родине.

И вот мы в музее истории города Дальнереченска. Он был открыт в 1970 году, с 1978 года носит статус государственного. Все материалы, экспонаты музея рассказывают о длительном периоде – от освоения приморских земель и возникновения казачества, о годах революции, Гражданской войны и Великой Отечественной войны вплоть до современности. Выставка интерактивна: можно попробовать поднять чугунок ухватом или примерить национальный костюм удэгейца, познакомиться с элементами культуры коренного населения Приморья. В выставочном зале ребята увидели фотографии, выслушали рассказ замечательного экскурсовода Натальи Владимировны о героях Гражданской войны – Сергее Лазо и Иване Мелехине. Особая гордость всех жителей города – те, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Семеро дальнереченцев удостоены звания Героев Советского Союза. Представленные в экспозиции фотографии, документы и нагрудные знаки рассказывают о каждом.

И вот мы у экспозиции «Остров Даманский. Март 1969 года»…

Мы оставили в Книге отзывов слова благодарности всем работникам музея, влюбленным в свое дело, в историю своего города. Вечером встретились с юнармейцами города на спортивных соревнованиях.

А на следующий день отправились в город Лучегорск. Здесь ребята посетили краеведческий музей и встретились с дальневосточным писателем Владимиром Малащенко. Владимир Макарович – частый гость в музейной комнате школы №49 имени Героев-даманцев и при встречах с учениками он говорит о том, сколько вокруг нас людей удивительной духовной чистоты и силы, и с каждым днем их становится больше: умных, талантливых, надежных. Они, как родники, питающие реки чистейшей водой. С ними надежно в любой ситуации. С ними хочется жить и творить, к их теплу добавить свое.

Эти слова как раз про него, этого доброго, удивительного, талантливого человека, это он – человек духовной чистоты и силы, это он – умный и надежный. В своих книгах Владимир Макарович рассказывает о жизни пограничников, он называет их героями, патриотами, истинными защитниками Отечества, и несколько страничек в своих книгах посвящает и моим ученикам Даманского класса.

Из Лучегорска ребята направились домой. В Хабаровск увозили новые знания, новые материалы, которыми пополнят музейную комнату школы, новые чувства, эмоции. А самое главное – огромное желание еще раз отправиться в экспедицию «Дорогами памяти», пропустить подвиг героев Даманских событий через себя, почувствовать их мужество, героизм. Долг каждого из нас – знать, помнить, проявлять интерес ко всему, что касается нашей истории. Дань памяти – долг всех людей, живущих на земле.

Вера Богданова, учитель истории хабаровской средней школы № 49