Перспективы развития спорта в крае Михаил Дегтярев обсуждает на федеральном уровне

Также врио губернатора особое внимание уделяет проблемным спортивным объектам

На двусторонней встрече Михаил Дегтярев рассказал министру спорта России Олегу Матыцину, что Хабаровск, как и подобает спортивной столице Дальнего Востока, сделал всё возможное, чтобы тренировочные сборы команд российской сборной проходили именно на его территории.

В крае развивается 98 видов спорта. Работу ведут 94 региональных федераций. Приказом Минспорта России 19 видов спорта в регионе определены базовыми. На сегодняшний день в спортивные сборные команды РФ входят 195 спортсменов края по 29 видам спорта.

В последние годы в Хабаровске проведено 9 Чемпионатов и Первенств России по боксу, дзюдо, киокусинкай, самбо, тхэквондо, спортивному ориентированию, а также международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Константина Короткова и Чемпионаты мира по хоккею с мячом и киокусинкай, этап Кубка мира по прыжкам на батуте. В эти дни в городе проходят Всероссийские соревнования, Чемпионат и Первенство страны по велоспорту среди женщин и юниорок. Наши девчонки составляют достойную конкуренцию сильнейшим гонщицам России, занимают призовые места

В преддверии Олимпиады в Токио Михаил Дегтярев выступил с инициативой провести тренировочные сборы для команд именно в Хабаровске. Разница во времени с Японией составляет один час, схожие климатические условия делают Хабаровский край идеальной площадкой для адаптации спортсменов. Приглашение врио губернатора приняли сразу 4 сборных России.

Самая многочисленная сборная - сильнейшие фехтовальщики страны первыми прибыли в краевой профильный центр, для того, чтобы пройти процесс адаптации и подготовить национальную сборную к главным соревнованиям планеты. Примечательно, что Михаил Дегтярёва сам в прошлом активно занимался этим видом спорта и даже получил в этой дисциплине звание мастера спорта.

Часть тренировок сборной в Хабаровском крае будут проходить в открытом режиме, за профессиональными спортсменами, которые представят честь страны, будут наблюдать не только любопытные жители, но и молодые начинающие местные спортсмены, которые, глядя на олимпийцев, смогут сами лучше освоить спортивное мастерство и, может быть, в какой-то перспективе сами представить честь страны на международной арене.

В ходе рабочей встречи врио губернатора рассказал Олегу Матыцину, что особое внимание в крае уделяется развитию и популяризации спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Двое спортсменов Хабаровского края вошли в состав сборной России по спорту слепых в дисциплине дзюдо и примут участие в Паралимпийских играх в Токио. Это Василий Кутуев и Виктор Руденко.

«На данный момент больше 11 тысяч людей этой категории населения регулярно занимаются спортом. Наш регион один из немногих субъектов, в котором адаптивная физическая культура и адаптивный спорт развиваются комплексно. В том числе, благодаря введению в эксплуатацию новых спортивных объектов» - отметил врио губернатора.

В дальнейшем эта работа будет продолжена, так как, по мнению Михаила Дегтярёва, занятия спортом должны быть доступны каждому жителю края.

Всего на территории края функционирует 2834 спортивных сооружения. В их числе более 500 стандартных спортивных залов, 140 футбольных полей, 68 бассейнов, 15 стадионов, 16 лыжных баз, 7 арен с искусственным льдом. Строительство современных спортивных сооружений продолжается, одно из них Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре, два объекта которого будут сданы уже в конце этого года.

Благодаря новому руководству Хабаровский край стал точкой притяжения федеральных чиновников. Министры, главы госкорпораций приезжают в регион. Почти каждая такая встреча заканчивается конкретными договоренностями или поручениями. Так и в этот раз, на встрече с профильным министром Дегтярёв открыто поднял вопрос изношенности спортивной инфраструктуры края и необходимости её скорейшего ремонта.

Но есть два объекта, на судьбе которых Михаил Дегтярев сделал в разговоре с Олегом Матыциным отдельный акцент. Это состояние легкоатлетического манежа на стадионе имени Ленина. Сегодня его износ составляет 50 процентов. И проектирование и строительство 50 метрового бассейна. Эти объекты сыграют огромную роль в развитии массового и любительского спорта в крае.

- У нас регион с точки зрения спортивной инфраструктуры очень развит. У нас несколько тренировочных баз, несколько крупнейших манежей и дворцов. Один из них мы хотели бы номинировать на реконструкцию. Это легкоатлетический манеж в Хабаровске. Он изношен на 50 %. Ждать, когда он будет изношен на 80 или 90 % мы не намерены. И нуждаемся в строительстве 50 метрового бассейна с трибунами на 500 мест. У нас такой воды нет, но есть земля и техническое задание, которое поддержало министерство спорта. Мы бы этот объект хотели заявить на проектирование и строительство за счет федеральных средств.