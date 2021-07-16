Более 100 молодых медиков выйдут на работу в поликлиники Хабаровского края

Медицинские работники в Хабаровском крае работают в условиях крайнего напряжения. В помощь медперсоналу в поликлиники города трудоустраиваются студенты ДВГМУ. Молодые ребята 4-5 курсов лечебного факультета работают медсестрами и медбратьями, проводят вакцинацию против коронавирусной инфекции, осуществляют маршрутизацию пациентов в медучреждениях.

Для оперативного трудоустройства студентов и выпускников на базе ДВГМУ создали Оперативный центр. Так, в поликлиники города №3, 16, 11 в течение недели выйдут работать более 50 молодых специалистов. А после прохождения аккредитации ординаторов лечебного факультета ДВГМУ, до конца июля оказывать медицинскую помощь населению будут еще порядка 40 человек.

- Заявки на трудоустройство в медучреждения края подали около 50 ребят. Был небольшой отбор, но в целом, всем желающим нашли места. Есть еще вакансии. Молодые специалисты будут работать в городских поликлиниках №3, 5, 11, 10, 16, Клинико-диагностическом центре и применять все полученные знания на практике. Безусловно, более опытные врачи всегда готовы подставить плечо и проконсультировать при необходимости, - рассказал и. о. начальника управления юридической и кадровой работы документационного обеспечения министерства здравоохранения края Виталий Петрищев.

В 2021 году из медицинского колледжа более выпустилось 550 молодых людей, выпуск всех факультетов высшего образования составил 364 человека со специальным медицинским образованием и 212 ординаторов.

По данным краевого минздрава, продолжается набор выпускников и студентов, готовых осуществлять трудовую деятельность в системе здравоохранения, оказывать помощь населению на разных уровнях. По всем вопросам можно обратиться к руководящему координатору центра - Потаповой Ксении в аудиторию №238 в ДВГМУ. Телефон: 73-23-50, pediatr27@yandex.ru



