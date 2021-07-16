Врио губернатора Хабаровского края взял под контроль ситуацию с пострадавшими от паводка

Об этом он заявил сегодня утром на экстренном заседании краевой комиссии по ЧС.

На территории муниципалитета за 14 и 15 июля выпало до 170 мм осадков – более 80% месячной нормы. Это привело к резкому подъему воды на реках Бурее, Нимане, Ургале, Умальте. Сегодня ночью подъем уровня воды продолжался. По данным метеостанции у села Усть-Нимана на 4 часа 16 июля, уровень воды в реке Бурее достиг 1014 сантиметров. Уточним, что неблагоприятным уровнем считается 850 сантиметров, опасный начинается со значения 1100 сантиметров.

Накануне главой Верхнебуреинского района был введен режим чрезвычайной ситуации.

- Пострадали у нас два поселка. Сейчас под воду начинает уходить поселок Ургал – 1, старожилы не помнят такого подъема воды. Там живут 70 человек, 35 из них (в т.ч. 12 детей) выбрались самостоятельно. 12 домов и 30 придомовых территорий находятся в воде. Ситуация меняется ежечасно. Что касается поселка Усть-Ургала – ожидаем приток воды примерно к 11 часам. Сейчас практически весь населенный пункт окружен водой. Там находятся пожарные, есть лодки, достаточное количество сил и средств. Всего в поселке 64 дома, в которых проживает 148 человек. Накануне оттуда эвакуированы 35 детей и 18 взрослых, сейчас в поселке остаются 93 человека (включая четырех детей). Эвакуацию продолжаем, люди сами начали проявлять активность в этом вопросе, - сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Он также уточнил, что на данный момент серьезной проблемой является то, что рано утром, несмотря на принятые защитные меры, смыло мост через реку Ургал. Остались отрезанными от автомобильного сообщения поселки Софийск и Шахтинский. Вместе с вахтовыми рабочими там около 1200 человек. В этих населенных пунктах электроснабжение временно обеспечивается дизель-генераторами. Угрозы затопления нет.

В оперативно созданном пункте временного размещения, организованном в новом Ургале, находятся сейчас 35 человек. Всего администрацией района создан резерв для размещения около 400 человек.

В зону паводка направлены пожарные 5-го отряда противопожарной службы Хабаровского края и группа спасателей аварийно-спасательной службы края. Кроме того, к вылету готова группа сотрудников регионального комитета по гражданской защите. Как только позволят метеоусловия, вертолетом в муниципалитет доставят 24 тепловые пушки и 8 мотопомп из краевого резерва.

- Мы поможем всем жителям Верхнебуреинского района, которые оказались в зоне действия сильнейшего дождевого паводка. Сейчас самое главное – обезопасить людей. Подсчитывать ущерб и искать источники, чтобы компенсировать его, будем позже. Ставлю задачу всем ответственным службам в самые короткие сроки обеспечить восстановление размытых дорог, ремонт и строительство мостов, - подчеркнул врио губернатора.

О складывающейся обстановке Михаилу Дегтяреву ежечасно докладывает глава Верхнебуреинского района.



