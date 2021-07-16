За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 335 случаев заболевания коронавирусом

335 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 256 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 202

Комсомольск - 51

Хабаровский район - 15

Имени Лазо район - 48

Ульчский район - 6

Бикинский район - 9

Верхнебуреинский район - 6

Солнечный район - 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1917 коек. Свободно 363. На лечении находится 31 тяжелый пациент, 25 подключено к аппаратам ИВЛ.





Привито от коронавирусной инфекции 208 732 жителя края, полностью завершили вакцинацию 140 772 человека.





Всего на лечении находится 4 520 человек. В том числе 1554 стационарно, 2966 амбулаторно.





Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.





Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 229 случаев Covid-19. 55 158 человек выздоровело.



