Что нужно для формирования национальной системы развития детей

Эта тема стала лейтмотивом Всероссийской онлайн-конференции ОНФ

Об этом шла речь на всероссийской онлайн-конференции, участниками которой стали руководители профильных министерств, ректоры российских вузов и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Мы активно на разных площадках учувствуем в этой работе, имея в виду одну главную цель - воспитать ответственного, здорового гражданина, профессионала, любящего свою родину. И мы понимаем, что сделать это можно только на основе равного доступа ко всем имеющимся у нас возможностям - образовательным, культурным, просветительским» - подчеркнула Шмелева, говоря о целях конференции.

Во главе угла - идея «адресного» образования. Индивидуальный подход к каждому ребенку позволить максимально раскрыть его потенциал и в итоге получить высококлассного специалиста для экономики страны. Для этого по всем регионам уже запущены программы по реконструкции и строительству новых современных школ, корпусов и отдельных кабинетов в вузах, а также строительство образовательных центров поддержки одарённых детей по типу «Сириуса», крупнейшей на сегодняшний день профильной организации в России. До 2023 года его филиалы должны появиться и в крупнейших регионах Дальневосточного округа, включая Хабаровск.

«Совместная работа с «Сириусом» в крае уже ведется, – прокомментировала тему директор хабаровского регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Наталья Ланская. – Сегодня мы работаем сразу по нескольким направлениям, таким как наука, искусство, спорт, международное сотрудничество. По каждому выстроено сетевое сотрудничество с ведущими вузами и крупнейшими компаниями региона. Помимо этого, центр начал международное сотрудничество с Китаем, а именно с Хэбэйским педагогическим университетом, Институтом славянских языков Харбинского педагогического университета, Вэйхайским профессиональным колледжем, Даляньским колледжем искусств и британской школой в Сингапуре. Наши дети и педагоги теперь имеют возможность не только практиковать язык, но и принимать участие в международных выставках, конкурсах и вебинарах».

Работа по созданию возможностей для всестороннего развития молодежи ведётся в крае непрерывно. Так в прошлом году был открыт второй технопарк для детей «Кванториум», центр цифрового образования «IT-куб». Какой же «IT-куб» планируется открыть селе Восточное Хабаровского района в текущем году, и в 2022 году – в Комсомольске-на-Амуре. За счет федерального бюджета закуплено оборудование для реализации программ дополнительного образования технической направленности в средней школе № 4 поселка Ванино.

Активно ведется и строительство новых образовательных площадок. В 2021 планируется завершить строительство ряда детских садов, двух школ и одной пристройки к школе суммарной мощностью 860 дошкольных и 570 ученических мест.