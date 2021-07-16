Новое оборудование уже в пути – эксперты о подвижках в сфере здравоохранения Хабаровского края

За последний год здравоохранение в регионе вышло на качественно новый уровень

Безусловно, часть из позитивных перемен связана с переосмыслением значимости этой сферы, а также объемов и своевременности её финансирования в контексте мировой пандемии. Однако как отмечают эксперт, часть подвижек является личной заслугой врио губернатора, отстаивающего интересы края на федеральном уровне.

Врио губернатора лично ходатайствовал перед президентом РФ о создании в Хабкрае центра ядерной медицины. С его появлением региона станет «медицинской столицей» ДФО, получив возможности проводить уникальное лечение.

В Ванинской ЦРБ установили новый спиральный компьютерный томограф. Его стоимость составила 27 миллионов рублей. Он будет запущен в эксплуатацию после получения лицензии на соответствующую деятельность.

По программе модернизации первичного звена в 2021 году в Хабаровском крае установят 2 компьютерных томографа: в Клинико-диагностическом центре Хабаровска и в Бикинской районной больнице. По программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями также планируется закупка КТ в краевую клиническую больницу №1 имени профессора С.И. Сергеева.

В 2020 году по инициативе Михаила Дегтярева в медицинских организациях крае прошел ряд дооснащений современным тяжелым оборудованием. Из последнего – в КДЦ Комсомольска-на-Амуре, в городской больнице №10 г. Хабаровска. Стоимость каждого томографа порядка 25 миллионов рублей. На текущий момент идет монтаж в городской поликлинике №3 Хабаровска, а к середине лета будет запущен томограф в Городских больницах №2 и №4 в Комсомольске-на-Амуре. Будет налажена государственная сеть томографов, которая связана единой информационной системой. Так, специалисты из Ванино смогут обратиться за вторым мнением к коллегам Хабаровска. А из Хабаровска – связаться с Московским научно-практическим центром радиологии.

В рамках государственно-частного партнёрства Врио губернатора края М.В. Дегтярёвым и председателем совета директоров ГК "МедИнвестГрупп" В. Харитониным подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашением предусмотрены новые возможности по оказанию высокотехнологичной, доступной онкологической помощи пациентам не только Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. Инвестором рассматривается вопрос создания в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре современных многопрофильных клинико-диагностических центров амбулаторной онкологической помощи

Ждут компьютерный томограф в КГБУЗ «Клиникодиагностический центн».

- Наш томограф установили в 2008 году. В 2015 году у него уже был 100 - процентный износ. Мы же понимаем, что оборудование старое, да еще работает с большой нагрузкой. В 2020 году наш центр вошел в программу модернизации первичного звена здравоохранения. И в этом году мы получим оборудование по этой программе. В том числе компьютерный томограф, - сказала врио главного врача Ирина Баглай.

По словам Ирины Алексеевны, уже подано техзадание, осталось дождаться заключения контракта и доставки.

- Ждем оборудование с нетерпением в декабре. Благодарны Михаилу Дегтяреву. Это решит многие проблемы. Сейчас без томографа диагностика, а особенно коронавирусных больных немыслима. К тому же томографы широко используются при онкологии, а ранняя диагностика по большому счету, это спасение жизней людей. Специалисты у нас высокопрофессиональные, освоили новые методики работы на таком оборудовании. Сейчас для нас томограф жизненно необходим, для обследования больных коронавирусной инфекцией, потому что ковидную пневмонию, прежде всего, видно на компьютерном томографе, - отметила врио главного врача.