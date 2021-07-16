На восстановление дорог Хабаровский край получит 800 млн рублей

Дополнительные средства на восстановление дорог получил Хабаровский край. Из резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» региону выделены 800 млн рублей. Из них 150 млн рублей распределят на восстановление участков дорог местного значения, 650 млн – на региональные трассы. При этом большую часть средств – около 450 млн рублей – краевые власти направят на ремонт автомобильной дороги «г. Советская Гавань – рп. Ванино».

– В правительство края, в том числе через социальные сети врио губернатора Михаила Дегтярева, регулярно поступают обращения жителей по поводу неудовлетворительного состояния дороги «г. Советская Гавань – рп. Ванино». Поэтому глава региона поручил изыскать средства на ее ремонт. Мы совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством проработали вопрос по увеличению объема бюджетных ассигнований из федерального бюджета на восстановление дорог регионального значения. В итоге Правительство России одобрило выделение дополнительных средств, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Ремонт дороги «г. Советская Гавань – рп. Ванино» уже начался. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» сразу на нескольких участках протяженностью свыше 6 км. Там бригады выполняют усиление и уширение существующей дорожной одежды с полным восстановлением асфальтобетонного покрытия, досыпают обочины, устанавливают автобусные остановки и дорожные знаки, а также наносят разметку. Дополнительные средства позволят привести в нормативное состояние еще 14,5 км автодороги.

– Сейчас оперативно ведутся работы по подготовке аукционных документов, а конкурсы по выбору подрядчиков разыграем в августе. После этого дорожники зайдут на участки от 0-го до 10 км и от 34-го до 37 км, – уточнили в ведомстве.

Дополнительные бюджетные средства будут распределены также на другие первоочередные дорожные объекты. Это участки автомобильных дорог «рп. Переяславка – с. Аргунское» (от 3-го до 8 км) и «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – пос. Могды – рп. Чегдомын» (от 488-го до 501 км), а также «Обход пос. Красная Речка – с. Казакевичево» (от 13-го до 18 км). Отрезки дорог местного значения для ремонта будут определены в ближайшее время.





Напомним, в конце прошлого года дорога «г. Советская Гавань – рп. Ванино» стала лидером народного голосования «Дорожный призыв». В рамках проекта жители края выбрали автодороги регионального значения для ремонта в 2021 году. Голосование проходило на краевом портале «Голос27» с 17 ноября по 10 декабря. Из 3235 человек, откликнувшихся на «призыв», 1368 отдали свой голос именно за эту трассу. Все автомобильные дороги, вошедшие в шорт-лист проекта, получили приоритет при составлении планов ремонтов и распределении дополнительного финансирования.



