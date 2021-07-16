Михаил Дегтярёв выделил почти 40 миллионов на модернизацию краевой больницы в Хабаровском крае

Новое оборудование ККБ№ 1 выведет диагностику на более качественный уровень

Вопросам развития здравоохранения глава Хабаровского края уделяет особое внимание. За год Михаил Дегтярёв несколько десятков раз посещал больницы и поликлиники, где лично общался не только с медицинским персоналом, но и пациентами, фиксируя и в ручном режиме решая все выявленные проблем.

Работу ведущей клиники региона – краевой клинической больницы № 1 имени профессора С.И. Сергеева – проинспектировал сегодня врио губернатора.

Больница – одно из старейших лечебных учреждений Хабаровского края. Сегодня это многопрофильный центр, в составе которого - крупнейший стационар и консультативно-диагностическая поликлиника. Ежегодно более 20 тысяч жителей края получают специализированную (в том числе высокотехнологичную) медицинскую помощь в условиях стационара. Еще 140 тысяч пациентов ежегодно обслуживает консультативно-диагностическая поликлиника.

- Мы уже сегодня выделяем больнице 16 млн рублей на закупку девяти новых аппаратов для гемодиализа. Они заменят часть оборудования в специализированном отделении, которое практически исчерпало свой ресурс, - сообщил Михаил Дегтярев, осматривая отделение гемодиализа. – А полностью «парк» искусственной почки будет обновлен в 2022 году – это замена еще 7 аппаратов.

В ККБ № 1 на гемодиализе обслуживается около 90 человек – это, по словам врачей, наиболее тяжелые пациенты. Всего по краю в регистре получающих эту процедуру – 400 человек.

И.о. главного врача клиники Андрей Субботин рассказал о том, что недавно был завершен ремонт МРТ – установка не работала больше года. Также была возобновлена работа 16-срезового СКТ – он простаивал длительное время из-за того, что были закуплены неподходящие комплектующие. Сейчас есть потребность в закупке еще одного, более мощного спирального компьютерного томографа.

- У нас есть уже готовое помещение, где три года стоял без дела выработавший свой ресурс МРТ. Если закупить сюда еще СКТ, мы сможем создать центр лучевой и рентгенологической диагностики для всего края. Это позволит сосредоточить здесь весь персонал, вывести диагностику на совершенно новый уровень, - уточнил Андрей Субботин. – У нас людей достаточно, великолепнейший коллектив. 5 докторов медицинских наук, почти два десятка кандидатов медицинских наук – потенциал огромный. Не хватает только оборудования.

Цена вопроса на первом этапе – 22 млн рублей. Глава региона сообщил, что поддержит такую заявку на выделение финансирования.

Сейчас стационар – один из центров лечения пациентов с COVID-19. В данный момент здесь 106 коек, с 19 июля будет развернуто еще 60. На время очередного витка борьбы с новой коронавирусной инфекцией пациенты из отделения кардиологии и эндокринологии перенаправляются в другие больницы города.

- Сейчас у нас уже большой опыт лечения больных с COVID-19. Но мы по-прежнему проводим онлайн-консилиумы, консультируем коллег в других медицинских учреждениях. В частности, активно сотрудничаем с перинатальным центром по ведению рожениц, заразившихся коронавирусом, - рассказала заместитель главного врача ККБ № 1 по лечебной части Ольга Молчанова.

Для приема больных с новой коронавирусной инфекцией в больнице была сделана дополнительная входная группа: это позволило отделить инфицированных пациентов от остального потока больных. В ближайшее время начнется ремонт и в приемном покое, там планируют перестроить систему работу с пациентами, которым требуется неотложная и экстренная помощь.

- В клинике уникальный коллектив. У врачей горят глаза. Потребность в качественном обследовании и лечении у жителей края – огромная, поэтому наше дело максимально поддержать инициативы руководства больницы.

Сумма, которая за пять лет будет вложена только в первичное звено здравоохранения края - 8,1 млрд рублей, из которых 7,1 млрд рублей – средства федерального бюджета. Добиться этого удалось по итогам переговоров М. Дегтярёва в столице, где врио губернатора встречался с главой Минздрава, обосновывая необходимость выделения региону дополнительных средств.