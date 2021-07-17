В Хабаровском крае отремонтировали мост через реку Большая Хурба

На автомобильной дороге, связывающей Комсомольск-на-Амуре и Амурск, отремонтировали мост через реку Большая Хурба. Жители Комсомольского района обратились в правительство края и к главе региона, потому что по железобетонному сооружению стало практически невозможно ездить из-за большого количества ям. По поручению Михаила Дегтярева дорожники восстановили мост протяженностью почти 100 метров в кратчайшие сроки.

– Этот мост – часть транспортной артерии Комсомольского и Амурского районов. Ежедневно по нему проезжает около 1,5 тысяч машин. Переправу построили в 1986 году, поэтому покрытие остро нуждалось в ремонте, – прокомментировал Андрей Маточкин, эксперт дорожного хозяйства КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Дорожные службы за несколько дней ликвидировали ямы и восстановили покрытие. Для этого они сначала провели вырезку старого асфальта, выполнили работы по обеспыливанию поверхности, а новую асфальтобетонную смесь уплотнили гладковальцованными катками.

– Сегодня мост находится в нормативном состоянии. Оперативность проведенных работ позволила сохранить транспортную доступность для жителей сразу нескольких районов. Речь идет более чем о 80 тысячах человек, – отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Напомним, что в следующем году в Хабаровском крае в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы» стартует одноименная региональная программа. По ней будут восстановлены мосты, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Так, до 2025 года в крае планируется отремонтировать 205 мостов на общую сумму 4,5 млрд рублей.



