Авторы лучших социальных проектов в Хабаровском крае получат по 1,6 млн рублей

Четыре социальных проекта активистов Хабаровского края получат финансовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи. Эти инициативы победили во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который прошел в рамках Дальневосточного форума «Восток» во Владивостоке. На реализацию их идей авторам выдадут гранты на общую сумму свыше 1,6 млн рублей.

– На грантовый конкурс было зарегистрировано 11 проектов от молодежи края, из которых четыре стали победителями. Всего же от нашего региона в форуме участвовали 26 человек. С 12 по 17 июля ребята активно работали в рамках образовательной программы площадки и теперь возвращаются с новыми знаниями, идеями и опытом, которым с ними поделились другие участники форума, – сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

В числе победителей конкурса Максим Бобров с проектом «Буллинг.нет», Александр Марков-Вяземский, который планирует построить детскую инклюзивную площадку «Тысяча возможностей», Анастасия Лямина с идеей создать онлайн-курс «Йога против стресса» и Ирина Соловьева с информационным проектом «Забей на тату».

– Я планирую провести серию онлайн-семинаров по теме буллинга для учителей и родителей, а потом организовать онлайн-консультации для подростков, ставших жертвами насилия. Также в рамках проекта будет снят социальный ролик на тему травли. И уже после этого организуем обучение для волонтеров из числа старшеклассников Хабаровска, чтобы они могли проводить тематические занятия в своих школах, – рассказал Максим Бобров.

Автор информационного проекта «Забей на тату» Ирина Соловьева планирует реализовать его уже в этом году. Средства гранта будут реализованы в рамках профилактики нанесения татуировок среди детей и подростков.

– Сегодня уж слишком часто подростки мечтают о тату и делают их втайне от родителей, в том числе подпольно. Это очень опасно. А такое необдуманное решение впоследствии может плохо отразиться не только на физическом, но и психическом состоянии ребенка. Поэтому в рамках проекта будет проведена специальная конференция для педагогов с врачом, психологом и тату-мастером обо всех нюансах и влиянии перманентных рисунков на детей и подростков. Также мы запишем серию видеороликов по теме и разработаем методички по профилактике тату, – рассказала Ирина.

Напомним, в августе в Хабаровском крае пройдет V Дальневосточный образовательный форум «Амур». В этом году планируются региональная, окружная и федеральная смены. Они будут посвящены формированию управленческого потенциала, урбанистике и развитию туристической отрасли на Дальнем Востоке. Площадкой форума станет база отдыха «Шарголь» в Комсомольском районе. Регистрация все еще открыта. Получить более подробную информацию и ссылки на регистрацию можно в Instagram-аккаунте @amurforum.