Арена "Ерофей" первой присоединилась к проекту кадрового резерва "Поколение Z. Хабаровск"

Первой организацией-участником проекта ИА AmurMedia "Поколение Z. Хабаровск" стала Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник". Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в реализации программы по развитию молодежного кадрового резерва Хабаровского края, претворяемой в жизнь при поддержке врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а также комитета по внутренней политике правительства региона.

В конференц-зале гостиницы "Парус" состоялось подписание первого соглашения в рамках пилотного проекта "Поколение Z. Хабаровск". Подписи главного редактора ИА AmurMedia Евгения Никитенко и директора КГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник" Константина Юрова закрепили соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

— Подписание соглашения действительно важно для нашего учреждения. Арена "Ерофей" — самый крупный спортивный объект в городе, в том числе и по технологическому оснащению, развитию прилегающей территории. Это соглашение дает нам возможность привлечения молодых людей, которые будут приходить к нам в качестве стажеров со своим свежим взглядом по развитию самой арены. Сейчас мы, как крупное учреждение, очень нуждаемся в новых идеях, механизмах, технологиях, и, конечно же, в новых членов нашей команды. Я надеюсь, что данное соглашение даст новый толчок и для людей, которые желают развить свой потенциал, реализовать свои неординарные предложения. Мы будем рады принять генераторов идей, — заявил Константин Юров.

Проект "Поколение Z. Хабаровск" направлен в первую очередь на раскрытие потенциала молодежи и реализуется при поддержке врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а также комитета по внутренней политике правительства региона.

— По сути, сегодня был дан официальный старт проекту, над которым мы так долго работали. Соглашение с крупнейшим спортивным учреждением города позволяет надеяться на то, что и в дальнейшем "Поколение Z. Хабаровск" будут поддерживать передовые в своей отрасли организаций. Вместе мы сможем создать настоящий "золотой" резерв кадров региона, который в будущем имеет все шансы дать краю мощный импульс к развитию, — убежден Евгений Никитенко.

Презентация проекта "Поколение Z. Хабаровск" состоится в среду, 21 июля в конференц-зале гостиницы "Парус" в 14:30. На первую пресс-конференцию проекта приглашаются представители СМИ. Регистрация по телефону: 8 (999) 087-56-86.