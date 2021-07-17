Хабаровский форвард забил в первенствах страны 100 мячей

Есть такая профессия - голы забивать. Так и хочется перефразировать крылатую фразу из культового кинофильма, когда речь заходит о Владимире Козлове. Действительно, отправлять мячи в ворота соперников и была, по сути, профессия этого форварда (хотя в советские времена наш футбол считался еще любительским). 17 июля ему бы исполнилось 65 лет. Давайте вспомним великого мастера и помолчим.

Рекорд до сих пор не побит

Владимир Козлов, выступая за армейцев Хабаровска, умудрился в первенствах страны забить сто (!) мячей. И это только в чемпионатах СССР. Если добавить к этому голы бомбардира в кубковых и международных матчах, то получится еще более внушительная цифра - 112!

Свой первый мяч за клуб форвард провел в 1976 году, а последний - в 1989-м. Много воды утекло с тех лет, а побить этот рекорд до сих пор не удается никому. И это притом что Владимир Викторович редко становился главным снайпером СКА по итогам конкретного сезона.

Тот же Геннадий Смирнов, например, партнер Козлова по атаке, в 1979 году умудрился 27 раз отличиться. Зато Владимир забивал стабильно на протяжении 14 (!) сезонов, проведя при этом 458 матчей. Поэтому и добился такого феноменального результата.

Спустя много лет приблизиться к рекорду Козлова попытался Василий Кармазиненко, но он в итоге остановился на отметке 81 мяч, что является третьим результатом в споре бомбардиров (на втором месте Геннадий Рютин - 92 гола).

Что же касается Владимира Козлова… Он был постоянно нацелен на ворота, на поле никогда не щадил себя. А какие красивые форвард забивал мячи!

В падении через себя

Как сейчас помню давний матч армейцев с кировским «Динамо». Счет долгое время оставался ничейным, и тут в очередной раз свое веское слово взял Козлов.

Владимир Викторович до конца своих дней поддерживал родную команду

Гол тот оказался на загляденье - Владимир нанес удар в падении через себя.

Трибуны ликовали! Но самому автору гола врач тогда поставил диагноз: «смещение межпозвоночных дисков». Можно было на некоторое время взять паузу. Однако Козлов, немного оклемавшись, тут же рванул в бой. Куда же команде без ведущего форварда?!

Или, например, игра СКА - «Динамо» (Ставрополь) в 1980 году. Армейцы проигрывают - 0:1. Затем Владимир Козлов и Владимир Сусин выводят хабаровчан вперед. Но динамовцы с пенальти отыгрываются. И все же за минуту до конца матча Козлов, что он проделывал нередко, забивает победный мяч.

А вспомним встречу дальневосточников с «Котайком» из Абовяна в 1985-м! При счете 2:0 в пользу СКА Александр Колповский не реализовывает пенальти. После чего армянские футболисты отыгрываются. Но и здесь веское слово за Владимиром Козловым. Причем забил, стоя спиной к воротам, вновь ударом через себя.

Всё начиналось с Лесозаводска

Азы футбольного мастерства будущий бомбардир постигал в юношеской команде лесозаводского «Спартака». Подвижный, физически крепкий нападающий был замечен и вскоре его перевели во взрослую дружину. А еще через год Владимир оказался в одной из сильнейших тогда команд Приморского края - «Угольщик» (Артем). Новичок пришелся ко двору, забив в семнадцати матчах 16 мячей.

Но по-настоящему талант Козлова раскрылся, конечно же, в хабаровском СКА. Как рассказывал потом сам Владимир Викторович, когда ему пришла пора служить в армии, то известный на Дальнем Востоке футбольный специалист Лео­нид Берков порекомендовал парня тренерам армейцев. Дело было в 1976 году.

Тогда под руководством Бориса Тимофеевича Семенова клуб выступал во второй лиге первенства СССР.

- Я вписался в состав довольно безболезненно, - вспоминал позже Козлов. - Первые голы за армейцев провел в межсезонье на первенстве Вооруженных сил СССР, поразил ворота даже ЦСКА. Ну и на старте внутреннего чемпионата сразу же забил. В тот момент за команду уже играли Володя Бычек, Гена Рютин, Володя Крымский, с которыми мы потом в первую лигу выходили, также моими партнерами являлись Толя Бабкин, Толя Ольховик, Юра Сипкин, Александр Тарханов… Болельщикам эти имена, думается, о многом скажут. Тарханова, пришедшего из Красноярска, еще по ходу сезона в ЦСКА забрали. Заняли мы тогда в зональном первенстве второе место.

Команда СКА на сборах во Вьетнаме (Владимир Козлов второй справа в верхнем ряду)

А уже в 1979 году Козлов с компанией пробивались в первую лигу первенства СССР. И в дальнейшем на протяжении семи (!) сезонов выступали во втором по значимости дивизионе советского футбола. В год дебюта взлетели на шестое место. Потом клуб довольно часто оказывался в сложном турнирном положении. Но рук команда не опускала, билась до конца. И Козлов в первую очередь.

Мог бы ещё поиграть, если бы не травмы

Так вышло, что за свою биографию в СКА ему довелось поработать под руководством четырех тренеров. Начинал при Борисе Семенове, которому форвард особо признателен, а заканчивал уже при Владимире Бычеке, своем бывшем партнере по клубу.

С некоторыми наставниками пришлось и поконфликтовать. Когда в середине 1980-х годов на тренерский мостик армейцев встал Леонид Назаренко, он привез немало игроков со стороны, а вот от ряда доморощенных кадров всеми правдами и неправдами решил отказаться. Многие игроки попали под сокращение. Козлова эта участь миновала. Хотя…

- Назаренко даже отчислял нас с Рютиным, - признавался потом Владимир Викторович. - Благо, вмешались армейские начальники. Мы же с Геной были на ведущих ролях в клубе. В итоге наша судьба решалась на общем собрании команды. Только трое проголосовали за наше отчисление: сам Назаренко, начальник команды и комсорг.

Назаренко потом ушел, а Козлов еще на протяжении нескольких сезонов исправно делал свое дело, то есть забивал мячи в ворота соперников. В итоге с футболом он расстался в 33-летнем возрасте. Мог бы, наверное, еще поиграть, если бы не травмы…

Пышные проводы

Что греха таить, нередко даже большие мастера завершают свою карьеру буднично, как говорится, без пышных проводов.

К счастью, грозного форварда из большого футбола проводили по высшему разряду.

Здесь надо отдать должное тогдашним тренерам СКА, уже упомянутыми выше Владимиру Бычеку и Владимиру Крымскому, которые решили организовать прощальный матч Владимира Козлова.

В тот вечер основной состав СКА сыграл со своим дублем. Атмосфера получилась дружеская, можно даже сказать, семейная. А виновник торжества в первом тайме сыграл за основу, а во втором - вышел в форме ближайшего резерва.

Понятно, хабаровский стадион имени Ленина болел тогда только за Козлова. «Володя, не уходи!» - то и дело неслось с трибун. Ветеран отработал по полной программе и без гола, разумеется, не ушел.

Зрители стали свидетелями трогательной сцены, когда партнеры по команде вскинули Козлова на руки и пронесли его несколько метров вдоль поля. Были пламенные речи, цветы. Но, думается, не это стало главным. Как говорится, не подарок дорог мне - дорого внимание! И сейчас, спустя столько лет, понимаешь, что именно так и нужно было провожать кумира хабаровских болельщиков, который навсегда вошел в историю клуба.

Потом он еще некоторое время выходил на поле в составе ветеранов. Однако те героические голы в падении через себя не прошли даром. Так что с футболом пришлось завязать. Впрочем, в качестве зрителя он поддерживал родную команду до конца своей, увы, не слишком долгой жизни.

Владимир Козлов покинул этот мир 13 марта 2018-го. Ему шел только 62-й год. Как же рано вы нас оставили, бомбардир!

Владислав Махов