Как к хабаровским дачникам приходят идеи

«Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он то и делает открытие», - фраза, которую приписывают Альберту Эйнштейну, мне, кажется, подходит.

В час ночи на даче я сделала свое личное открытие.

Начиналось все прозаично – со спиливания завалившейся на грядку с капустой облепихи. Дерево был живописное, избавляться от него совсем не хотелось, но капуста требовала свободы. Пришлось браться за пилу.

Спиленные части аккуратно составила у кострища – будет время, поделю на мелкие части и сожгу, получилось симпатичное деревце. И вот, оглядывая в темноте эту композицию, я поняла: кострище и мангал надо переносить. Пока не знаю куда, но именно в этом месте должен расти живописный куст.

Стоит только закинуть желание в мирозданье, и оно начнет подкидывать идеи. На следующий день шли со знакомой по городскому парку. «Вот, скоро гортензии зацветут», - показала она рукой на кустики.

Точно! Гортензии. Именно они-то мне и нужны. И, кажется, на днях в «Инстаграме» кто-то рассказывал, как легко и просто укоренить черенки. Тоже ведь, наверное, был знак судьбы.

А в понедельник утром обнаружила у себя на столе несколько череночков – коллега, с которой мечтой поделилась, уже нарезала. Поставила перед фактом – хочешь, не хочешь, а не пропадать же добру. Но одно дело – болтать с мирозданьем, другое – реальная задача. Инстаграмские советы, конечно же, не запомнила. В сети много разных, выделила три:

в земле – черенок садим в землю, поливаем, накрываем, ждем;

на песке – те же действия;

в воде – немного воды, немного корневина, ждем.

Все три способа, убеждают опытные черенкователи, работают. Тут, мне кажется, хитрость в обрезке. Черенки нарезают из новых зеленых побегов: верх (прямой срез) над междоузлием, низ (косой срез) ниже междоузлия. Зеленые листочки обрезают на две трети, листочков не должно быть много – два-три и достаточно.

В общем, пока вы читаете этот материал, у меня уже все готовится к прорастанию. Ну, или загнивает – о результате пока рано говорить. Но, допустим, эксперимент пройдет удачно. Что дальше?

Когда черенки укоренятся и у них появится по 1-2 новых молодых листика, можно пересаживать в индивидуальные горшочки. Они должны быть неглубокими, диаметр и высота – примерно 10 см. Однако высаживать гортензию в открытый грунт можно только следующей весной.

На зиму молодые экземпляры гортензии в горшках прикапывают в землю и тщательно укрывают, чтобы корневая система не промерзла. Я не слишком уверена в наших зимах – вон половина клубники в этом году вымерзла! – поэтому озадачена слегка, как поступить.

Можно поместить емкости с гортензией (после опадение листьев) в помещение с температурой 1-5 градусов, прекратить полив до весны. И ждать чуда – когда проснутся почки, начать полив, а после заморозков, наконец, довести идею до конца.

Ирина Северцева