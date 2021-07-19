В Хабаровском крае тигры охотятся на людей с запахом барсучатины

Мир тайги тем и интересен, что непредсказуем

В любой миг или день могут произойти события, большие или маленькие, повлиявшие на твою судьбу. Дикие животные могут и не повстречаться, но это не значит, что их нет.

Они обитают в лесу рядом с тобой, не видя, ощущаешь присутствие, их дух незримо действует на тебя. Животные на расстоянии оценивают человека, определяя его статус: смелый - трусливый, крепкий духом - слабый, с сильной волей или нет.

Встречи с прекрасным

Дерсу Узала, проводник Владимира Арсеньева, в таежных походах по Уссурийской тайге говорил: встреча с тигром нежелательна, это плохо. Лучше амбу не видеть, избежишь неприятностей.

Многократно выпадало охотиться или работать в лесу бок о бок с этой гигантской кошкой, но видеть ее не приходилось. Выпавший, хотя и небольшой снег стал поводом уйти в тайгу на охоту. Поднимаясь по склону, наткнулся на норы со следами барсуков. С собой было несколько капканов нужного размера, взятых на всякий случай. Вход в жилую нору был глубоким, поэтому стал на колени, наклонившись внутрь.

Подготовив гнезда под капканы, установил и замаскировал их. Тросик вывел наружу, привязав к чурке. На все ушло не менее часа. Это кропотливая работа, от которой зависит успех охоты. Выставишь ловушки как следует - будет улов, а иначе барсуки обнаруживают и выкидывают их прочь. Закончив дела, убрал инструмент в котомку и продолжил путь.

Не пройдя и десяти метров, наткнулся на свежий след тигра. Это был крупный самец, с пяткой шириной до 10 см. Подойдя, он наблюдал за мной, а затем ушел своим следом.

То, что тигр - умное животное, убедил меня незримый контакт с этим хищником. Охотясь, наискосок поднимался по склону хребта. Наткнулся на следы небольшого табуна изюбрей, шедших через водораздел на другой склон. С учетом направления легкого ветерка прошел несколько сот метров вправо, перевалил сопку.

По моим предположениям, изюбри должны были пастись на этом склоне. С обнаружения следов их начался самый ответственный этап охоты - скрадывание. Успех зависел от моего поведения и охотничьего умения. Но могли повлиять и случайности: ветер, изменивший направление, или сучок, треснувший под ногами. Но самым основным являлось первым заметить зверя и с учетом растительности и ландшафта приблизиться на выстрел.

С напряженным вниманием двигался следами табуна. Вскоре обнаружил, что кем-то вспугнутые изюбри прыжками убежали на другой склон увала, под прямым углом по отношению ко мне. Это означало, что опасность они почуяли впереди себя. Проследовав далее, обнаружил следы и лежку тигра. Оказалось, он за этими изюбрями пришел позже меня, перейдя при этом мои следы. Возможно, он предположил, что я, следуя за табуном, нагоню их на него. Случайно или нет, произошло, что совместно с тигром мы охотились на один и тот же табун.

Царский подарок

Длительное время питался барсучьим мясом. Не видел в этом ничего предосудительного, пока не стал обращать внимание на интерес к моей особе со стороны тигров. В те годы на юге Хабаровского края их было очень много. Стал замечать следы кошки на переходах и путиках. И тут меня осенило: а ведь я за месяц очень пропах барсучатиной, и мне грозит опасность быть съеденным. Вспомнился недавний трагический случай с бригадой лесозаготовителей. Сломался автобусик, везший утром рабочих на деляну. Пока водитель занимался ремонтом, мужики сели перекурить на валежину. Неожиданно из кустов выскочил тигр, схватил одного и утащил в лес. Похватали кто топор, кто монтировку, пошли по следу. Тигра отогнали, но он успел задавить рабочего. Вальщик-кореец поплатился жизнью из-за традиционной еды - собачек, которая и для тигра предпочтительнее любой другой.

Не искушая судьбу, бросил охоту и долго жил в Хабаровске, питаясь обычной пищей. Вернулся только после того, как с меня выветрился запах барсучатины. Заметил, что таежные кошки потеряли ко мне интерес.

Как-то выйдя утром из зимовья, услышал крик ворон на одной из сопок. Позавтракав, с напарником Михаилом решили: он пойдет туда с проверкой, попутно охотясь. Ближе к обеду послышалась стрельба напарника и сигнал к встрече - два выстрела с интервалом в пять секунд. Встретивший меня Михаил рассказал: ничего не подозревая, подошел он к месту, где кричали вороны. Наклонившись, пролез через частый кустарник и на полянке нос к носу встретился с тигром. Зверь стоял возле полусъеденной чушки. Выстрел под ноги вспугнул хищника, огромными прыжками он скрылся в лесу. К вырубленной лесине прицепили оставшуюся половину туши, подарок самого царя зверей, и отправились в зимовье.

Вороний профсоюз

Крик ворон - всегда свидетельство случившейся в лесу трагедии. Но однажды эти вредные птицы купили меня. Дело было к вечеру, уставший, шел домой по распадку. В одном месте, на вершине сопки, услышал вороний гвалт.

Хотел пройти мимо, но любопытство все же возобладало. Бросив ношу, полез вверх по склону, надеясь увидеть что-либо интересное. Суматошно кричащая стая в пятьдесят или более птиц колготилась на вершинах деревьев. Тщательно осмотрев место, ничего не обнаружил. И тут меня осенила мысль: я попал на воронье профсоюзное собрание, где мне делать нечего. Досадуя на свою оплошность, ушел в зимовье.

На следующий день отправился проверить капканы на соболя на одном из путиков. Поднимаясь по склону сопки, в стороне опять услышал воронье, пирующее на земле. Это свидетельствовало, что там что-то есть.

Приблизившись, увидел на полянке остатки чушки. Вернулся на тропу и пошел далее по своим делам. Снова появился здесь через несколько дней. Подойдя к месту, удивился тишине - ворон не было. Пройдя к полянке своим старым следом, увидел рыжего некрупного зверя. Это был самец лисицы с разорванным брюхом и съеденными потрохами. К тигриной добыче его привели голод и крики ворон. За воровство он поплатился самым ценным - своей жизнью.

И рыбку половить!

Тигр, как и все кошки, непредсказуемое животное. При встрече с человеком одни незаметно уходят, другие мощным рычанием отпугивают со своего участка, третьи затевают игры в кошки-мышки, четвертые нападают. Особенно опасны встречи на месте тигриной добычи.

С третьей категорией игривых хищников встретился на рыбалке в тайге знакомый пасечник. Переходя на другую ямку, столкнулся с тигром, сидевшим на его пути. Из оружия у него с собой был только нож на поясе. Подняв борта сапог, мужчина перешел на другой берег речушки. Тигр был уже там. Ходьба с одного берега на другой продолжалась около часа. Внезапно исчезнувшая кошка позволила Виктору вернуться на пасеку. После этого его долго не тянуло на рыбалку за хариусом.

Другой мой знакомый, тоже пасечник, поведал о своем контакте с хищником. Выйдя зимой в лес на охоту, заинтересовался свежими следами тигра и решил понаблюдать за его поведением. Идя по следу, спиной почувствовал неладное и, обернувшись, увидел сзади себя тигра. Не обладая особой храбростью, в панике прибежал в зимовье. Вывод: не искушай в тайге свою судьбу.

Было и со мной подобное - возвращаясь с охоты, решил скоротать путь вершиной хребта. Наткнулся на совсем свежие следы таежной кошки, идущей впереди меня. Не трус по природе, я продолжил путь по водоразделу, осматривая склоны, заходя на боковые отроги, там снова попадал на след зверя. Манерой охоты мы копировали с кошаком друг друга. В конце хребта тигр свернул вправо, а я влево, к избушке.

В заключение хочу поделиться своим давним желанием. Очень хочется, повстречав рыжую полосатую кошку, почесать ей за ушком и шейку, чтобы она при этом мурлыкала свою кошачью песенку. Люблю кошек. Чувство, мне кажется, было взаимное. За 50 лет обитания в тайге не было ни единого случая непонимания друг друга.

Леонид Тимченко, Вяземский район