Многодетные семьи и предприниматели Хабаровска рассказали свои проблемы Дмитрию Булыкину

Многодетная семья с ребенком-инвалидом из Хабаровска получила в подарок от Дмитрия Булыкина, который был приглашен в город Алексеем Журавлевым для участия в программе «100 городов», современную электроколяску. Еще до визита в дальневосточный город, общественный деятель и спортсмен Булыкин узнал о семье Бочан, в которой растет 15-летний парень Ян – инвалид-колясочник.

Теперь молодой человек будет пользоваться современной электроколяской, которая управляется пультом и Яну не требуется множества усилий, чтобы нажимать на нужные кнопки.

Спортсмен также встретился и с многодетными семьями Хабаровска, которые рассказали ему о том, что большинство граждан считает многодетные семьи – рассадник маргинала. Но на самом деле ничего такого нет даже и близко. В больших семьях царит любовь, а дети хорошо себя чувствуют в дружном коллективе. Также многодетные попросили Булыкина о развитии их поддержки в трех важных направлениях: развитие бизнеса в таких семьях, сделать более доступным использование маткапитала, а также приравнять Хабаровский край по уровню льгот к другим регионам.

«Все это – законные требования, в них нет ничего невыполнимого. В конце концов, государство заинтересовано в повышении рождаемости, так почему не оказывает поддержку, которая действительно нужна? Дети требуют внимания и заботы. Проезд в транспорте, кружки, тот же стоматолог – на все это нужны деньги. Средняя заработная плата в Хабаровском крае за январь 2021 года превысила 50 тысяч рублей по данным Росстата. А в соцсетях пишут, что найти работу с зарплатой выше 30 тысяч рублей почти невозможно. Получается, 30 тысяч рублей – это потолок? Как жить тогда?» – отметил Дмитрий Булыкин.

Еще на свои проблемы обратили внимание общественника и спортсмена представители рестораторов Хабаровска и малый бизнес. На встрече с ним члены общественной организации «Ассоциация рестораторов Хабаровского края» посетовали, что пандемия коронавируса сильно сказалась на доходе – прибыть снизилась. Сейчас палки в колеса вставляет вакцинация и введение QR-кодов в Москве. Местные уверены, что если регион пойдет по такому же пути, общепиту не выжить.

«Ситуация, действительно, непростая. Но, в любом случае, я считаю, вакцинация должна быть добровольной. А государство должно поддержать малый бизнес в сложный период, именно на нем держится экономическая стабильность в стране: люди платят налоги, дают рабочие места, развивают собственное дело. Они заслужили, чтобы и о них власть позаботилась», – сказал под конец встречи Дмитрий Булыкин.