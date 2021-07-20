В Хабаровске начали сносить «проспектные» бараки

19 июля начался снос первого из 66 ветхих деревянных домов на проспекте 60-летия Октября, о расселении которых Михаил Дегтярев лично договаривался с Минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ. Процедура расселения и сноса хибар началась благодаря помощи федерального бюджета, который выделил 2 млрд рублей.

В 2021 году запланировано расселение 10 многоквартирных домов, 2022 году – 51 дома. Оставшиеся 5 ветхих домов попадают в другие программы и также будут расселены и снесены в кратчайшие сроки. Уже к 2023 году все бараки на проспекте 60-летия Октября будут расселены.

Всего за год своей работы Михаилу Дегтяреву удалось сделать то, что не удавалось ни одному руководителю Хабаровского края. Дегтярев не только заручился финансовой поддержкой по линии федерального центра, но и добился от мэрии (именно в ее компетенции входит расселение хибар) скорейшего принятия городской программы расселения ветхого жилья.

Глава региона неоднократно подчеркивал, что одним из приоритетов его работы является качество городской среды. И также неоднократно подтверждал это делом. Снос «проспектных» бараков – еще одна победа Дегтярева над пережитком прошлого и уродующим облик нашего города явлением.