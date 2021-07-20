Хабаровский общественник высказался о статье Путина про Украину

Член Общественной палаты Хабаровского края, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири (АКОДВС) Бейк Ку Сен о статье Владимира Путина об Украине.

«Главное в статье Владимира Владимировича – это, конечно, разговор о будущем России и Украины. О будущем совместном, родственном и общенародном. Это - честный разговор о нашем многовековом единстве. Общей жизни и судьбе. Общих подвигах и исторической памяти.

Начиная со второй половины 19-го века, русские вместе с украинцами активно включились в процесс освоения и развития дальневосточных территорий нашей страны. Украинцы основали в Хабаровском крае массу поселений в честь городов и местностей Украины: Сергеево-Михайловское, Екатеринославка, Михайловка, Бичевая, Каменец-Подольское и многие другие.

Прав президент России, говоря о том, что в проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, а ненависть и озлобление – зыбкое основание для жизни украинского государства. И это прекрасно понимают миллионы людей на Украине. У многих россиян на украинской земле живут родственники, с которыми поддерживаются тесные связи».

Напомним, статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» появилась на сайте Кремля и тут получила резонансную реакцию по всему миру. Большая часть экспертов назвали материал призывом к партнерству двух стран, отметив очевидный посыл о том, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

Глава государства признался журналистам, что мысль о статье вынашивал несколько месяцев. Материал основан на исторических фактах, вывод из которых Путин формулирует так: «Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией... Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ».