В Хабаровском крае «большую воду» может сменить «великий дым»

На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященном прошедшим паводкам в Верхнебуреинском районе, по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева принято решение ввести в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Это позволит направить на ликвидацию последствий рекордного паводка на реке Бурее и нескольких горных реках средства из резервного фонда правительства края. По предварительным оценкам администрации района, в первую очередь необходимо решить вопрос со строительством новых мостов через реки Ургал и Умальту. Только на это потребуется около 100 миллионов рублей. Обильные осадки вызвали резкий подъем воды в Бурее и нескольких горных реках. Перемыты дороги, разрушены пять мостов.

- В Новом Ургале мы определились, что единым центром получения информации - как обратиться за помощью, кому что положено - будет местная администрация. Не надо людей гонять по разным инстанциям,- объявил Михаил Дегтярев. - Очевидно, что ущерб причинен серьезный. Сосредоточимся на восстановлении мостов, ремонте социальных объектов и выплатах компенсаций тем жителям района, жилье и имущество которых пострадало.

По информации главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, человеческих жертв удалось избежать. Также в целости и сохранности остались домашние животные и домашний скот. Местные власти организовали доставку людей, эвакуированных из Усть-Ургала и Нового Ургала, которые были обеспокоены сохранностью имущества и возможностью проверить и накормить скот, оставленный на приусадебных участках, домой.

По состоянию на утро 19 июля, в селе Ургал вода ушла из всех жилых домов, она осталась на территории 31 приусадебного участка и 17 земельных участков. За воскресные сутки сотрудниками МЧС России в селе Усть-Ургал была оказана адресная помощь в очистке 20 дворов и вывоза 35 кубометров мусора. В селе Ургал жителям подтопленных 10 подворий на лодках были доставлены вода, продукты питания, медикаменты. Всего за сутки в селах Ургал и Усть-Ургал на лодочных переправах спасатели перевезли 60 человек.

Удалось возобновить автомобильное сообщение с поселком Усть-Ургал. К вечеру 19 июля в тех домах поселения, где нет риска возгорания, будет восстановлено электроснабжение. Но затопленными пока что остаются подвальные помещения в домах 218 жителей Усть-Ургала и Ургала-1.

И поэтому первейшая задача - откачать воду из погребов и начать сушить дома изнутри тепловыми пушками. Для проведения санитарной обработки из краевого резерва в район отправлен запас дезинфицирующих средств. Согласно требованиям Роспотребнадзора будет проводиться обработка жилых помещений и местности.

Без транспортного сообщения остаются два населенных пункта: Софийск и Шахтинск, где вместе с вахтовыми рабочими проживает около 1200 человек. Запас продуктов питания, медикаментов и ГСМ у людей есть. На прошлых выходных спасателям удалось обнаружить оторвавшийся от причала паром, который обеспечивал сообщение между Шахтинском и Софийском, а также связь обоих населенных пунктов с районным центром. Потребуется 1-2 недели, чтобы вернуть паром в рабочее состояние.

Не успела большая вода уйти с подтопленных территорий, как со стороны соседей начала надвигаться новая беда. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю от 19 июля, с учетом складывающейся сложной лесопожарной и метеорологической обстановки на территории Республики Саха (Якутия), а также переносом воздушных масс в сторону Хабаровского края в населенных пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Ульчского районов отмечается задымление. В связи с преобладанием в период 20-23 июля северо-западного и западного направлений ветра оно может сохраняться. Данных о превышении ПДК в населенных пунктах в Главное управление МЧС пока не поступало.

В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 190 очагов природных пожаров.

По информации Управления лесами, на территории нашего края действует 5 природных пожаров - в Николаевском, Охотском, Ульчском, Советско-Гаванском и Аяно-Майском районах.

Эдуард Попов