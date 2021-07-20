Хабаровчане на «железных конях» добрались до золота и бронзы

Золото и две бронзы завоевала сборная Хабаровского края по велоспорту на завершившемся в краевом центре чемпионате, первенстве страны и Всероссийских соревнованиях, организованных в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Соревнования сильнейших спортсменок по велоспорту прошли в Хабаровске уже во второй раз. Федерация велосипедного спорта России отметила высокий уровень их организации. В этом году сборная края выиграла золото чемпионата страны в командной гонке. Победу в этой дисциплине наши спортсменки завоевали впервые.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, в двух заключительных заездах лучший результат среди хабаровских велосипедистов показала Александра Съедина. Она стала пятой в групповой гонке и критериуме.

Напоминаем, что в Хабаровске сейчас проходят подготовку к Олимпийским играм в Токио сборные команды России по двум дисциплинам велоспорта – маунтинбайк и ВМХ. Также в краевом центре перед играми тренируются команды страны по фехтованию и прыжкам на батуте.

Виктор Панин

Критериум — в шоссейном велоспорте групповая круговая гонка, как правило, по улицам города. В критериуме длина одного круга обычно составляет от одного до трех километров, количество кругов - до пятидесяти.