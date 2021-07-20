Хабаровчане возможно будут отдыхать на месте снесенных бараков

На месте снесенных бараков по проспекту 60-летия Октября может появиться территория для отдыха

19 июля 2021 года в Хабаровске случилось, не побоюсь этого слова, историческое событие. В присутствии официальных лиц краевого и городского масштаба, при большом стечении представителей СМИ, с шутками и прибаутками прошел снос аварийного дома по проспекту 60-летия Октября.

Первым под ковш экскаватора попал дом под номером 83. Это здание 1959 года постройки было признано аварийным. Люди долгое время жили в очень тяжелых условиях – туалет на задворках, сгнившие стены, прохудившаяся крыша. Кое-кто из переселенцев значительно выиграл от сноса барака, получив большие по размеру квартиры. Расселение пришлось на различные районы города, начиная от Северного микрорайона и заканчивая периферией поселка имени Горького. Всего улучшили жилищные условия 27 человек из аварийного дома. До 31 декабря 2023 года планируется расселить остальные аварийные бараки.

- Кроме этого, в 2021 году мы расселим 12 аварийных домов на проспекте 60-летия Октября, до конца 2023 года произведем полное расселение и демонтаж еще 61 дома. Наличие таких жилых объектов в аварийном состоянии - старая проблема нашего города, - сообщил Михаил Дегтярев.

Врио губернатора уточнил, что никаких иных строений на этом месте не будет: «Как только завершится снос всего ветхого фонда на проспекте, мы приступим к проектированию благоустройства территории совместно с администрацией Хабаровска, к ремонту и реконструкции самого проспекта». Оно и понятно, с одной стороны – железная дорога, с другой – оживленная автомобильная трасса. На территории бывшей жилой зоны, возможно, появится территория для отдыха или спортивные объекты. «Это как пожелают горожане», - уточнил Михаил Дегтярев.

Такая глобальная операция по облагораживанию города и улучшению быта его жителей стала возможна, по словам Михаила Дегтярева, из-за помощи правительства России и Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые в 2021 году выделили 300 миллионов рублей.

- По национальной программе на этот год нам выделено 234 миллиона рублей. И благодаря правительству края мы получаем дополнительное финансирование на решение проблемы расселения ветхого жилья. Задача на ближайшие годы - делать все, чтобы жизнь горожан стала комфортней, - порадовал собравшихся мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В прошлом году заместитель начальника управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска Светлана Пискун озвучила желаемые суммы: «В Хабаровске 744 дома в аварийном состоянии. По тем нормативам, которые сегодня установлены для нас федеральным правительством (66 тысяч рублей за квадратный метр), потребуется почти 16 миллиардов рублей. А весь бюджет города - 14 миллиардов. Всему Хабаровскому краю для расселения аварийного жилья выделено 3,6 миллиарда до 2025 года. Городу Хабаровску - 1,6 миллиарда рублей».

- В 2022 году федеральные власти выделят еще 1,5 миллиарда рублей, чтобы завершить отселение всех людей, которые жили в этих домах десятилетиями, можно сказать, в нечеловеческих условиях, - объявил Михаил Дегтярев.

Затраты на обеспечение почти полутора тысяч человек квартирами составят очень и очень солидную сумму - более 2 миллиардов рублей. Финансирование будет по линии Министерства строительства и ЖКХ РФ, содействие в процедурах оформления заявок оказывает Фонд содействия реформированию ЖКХ. Добиться выделения денег удалось после серии переговоров, проведенных врио губернатора.

По закону РФ собственникам квартир, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, выделяется либо жилплощадь, равная по площади утраченной, либо денежная компенсация. Людям, проживающим в аварийном жилье по договорам социального найма, администрация Хабаровска обязана предоставить новое жилье. Обычно на вторичном рынке.

Экскаваторщик, бывший в полной готовности начать обрушение дома, поведал душераздирающую историю: «Такие халабуды сносим не в первый раз, опыт есть. Вот недавно цапанул ковшом стену, а там посыпалось!.. И колечки, и перстеньки и сережки. Все смятое, но цены немалой». И глаза у этого специалиста по демонтажу такие честные-честные, что вопрос про царские червонцы как-то неловко даже задавать.

Исполняющий обязанности директора ремонтно-строительной фирмы Алексей Щербартюк был более информативен: «Сейчас сначала все обрушим. Так что не вздумайте заходить за периметр безопасности. Строительный мусор - стройматериалы, дрова будут вывозиться раздельно. Мелкий мусор будет убираться подчистую».

Я, как убежденный материалист, парочку гвоздей заранее выдернул из стен этого дома. Через пару-тройку десятков лет эти железячки можно будет на аукционах продавать – как исторические артефакты. А что, вон обломки берлинской стены до сих пор толкают и ничего. А я чем хуже? Дом – не стена, но тоже знаковое, по крайней мере для Хабаровска, строение. Тем более первое в длинной череде аварийного жилья на проспекте.

Эдуард Попов

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С 2019 года администрация Хабаровска направила на расселение 172 квартиры, где проживало 378 человек.

Более 2 миллиардов рублей затратят в 2021-2023 годах на обеспечение квартирами проживающих в аварийных домах.