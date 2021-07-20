Хабаровским больницам требуется 40 волонтеров

В медицинских организациях края по-прежнему остается востребованной помощь сторонних лиц

Волонтеры продолжают работать в медицинских организациях края. Как и в прошлом году, с подъемом уровня заболеваемости COVID-19 возрастает востребованность в добровольцах, в том числе и медиках.

В пяти медучреждениях на постоянной основе уже безвозмездно трудятся 12 активистов. На текущий момент потребность в добровольцах составляет порядка 40 человек. Волонтеры востребованы по различным направлениям: развозят лекарства для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении; измеряют температуру на входе в поликлиниках и пунктах вакцинации; помогают заполнять документы.

Волонтеры не контактируют с заболевшими гражданами, они звонят пациенту и оставляют лекарственные препараты у его дверей. К тому же медицинские организации обеспечивают своих помощников средствами индивидуальной защиты.

Муниципальные власти оказывают содействие больницам и поликлиникам, выделяя автомобили. Для выезда врачей-терапевтов на дом к пациентам дополнительно организовано 11 транспортных средств, ведется работа по передаче еще нескольких машин.

Как рассказала и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической части городской больницы имени А.М. Войно-Ясенецкого Елена Хлебович, потребность в волонтерах высока. В день врачи выписывают лекарства трем десяткам пациентов, находящимся на амбулаторном лечении.

Добровольцы приезжают в удобное им время - после работы, в обеденный перерыв, после суточных дежурств. Это люди с широкой душой, чувствующие свою социальную ответственность. Если у вас есть желание помочь, знайте, что запись добровольцев проводится по телефону (4212) 467-061, единый бесплатный номер 122. Также можно обратиться в краевой волонтерский центр (4212) 32-30-70. Встаньте в общий строй борьбы с коронавирусом!

Эдуард Попов