Год пройден достойно: федеральные эксперты оценивают работу Дегтярева

Год - срок небольшой, обычно губернаторы только изучают проблематику столько. В случае с Дегтяревым такое бы не прошло. Назначенный Президентом на должность врио губернатора, за 12 месяцев нужно было не только понять на тот момент чужой, неизвестный край, но и начать действовать.

21 июля уже назначенный на должность врио губернатора Михаил Дегтярев приехал в Хабаровский край. Окунуться в ворох проблем пришлось сиюминутно, и все это на фоне скандирующей недовольной толпы. Часть жителей была против политических перемен. Местные элиты настороженно смотрели на нового руководителя. Но через год ситуация изменилась кардинально. Негатив еще не дошел до нуля, но снизился в разы. Бизнесмены, политики и профсообщество вступили в диалог.

«Углы очевидно сглажены. Дегтяреву удалось снизить градус накала и в то же время не поступиться своими принципами. Было сложно. Но этап этот пройден. Сейчас даже социология ВЦИОМ подтверждает это. В Хабаровский край он пришел, как федеральный политик, умеющий работать именно по федеральным принципам. Опыт, накопленный и в Госдуме, и в школе губернаторов, он применил в регионе весьма успешно. Общий язык найден. Второй момент, это, конечно, взаимоотношение с Москвой и поддержка. Он лоббист. Опять же депутатство и тут сыграло в плюс. Он знает, как работает государственная машина. Соглашения и деньги тому подтверждение», - отмечает член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.

Еще летом 20-го грандиозные стройки, к примеру, дамбы Комсомольска и Хабаровска были на грани срыва. Спустя год там, где необходимо, поменяны подрядчики, техника вновь работает. И что немаловажно - пока еще ни копейки федеральных денег в Москву не вернулось из-за просрочек. Что в последние годы стало нормой для региона. Благодаря диалогу с федеральными фондами и министерствами программа расселения аварийного фонда расширилась. Первый дом на проспекте 60-летия Октября снесен, люди переехали в благоустроенные квартиры. В край пошли деньги фонда защиты прав дольщиков. Он, кстати, создан не «вчера», но регион воспользовался возможностью помочь своим людям только после распоряжения Дегтярева. Долгострои встали в очередь на достройку. Там, где это невозможно, люди начали получать компенсации. Уже оплата пришла 30 дольщикам.

Оценка работы в очередной раз прозвучала на самом высоком уровне. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков аккурат в годовщину назначения Дегтярева озвучил, что Путин положительно оценивает его работу во главе Хабаровского края.

«Это уже не первая оценка. Президент оценил в том числе, когда поддержал выдвижение Михаила Дегтярева в кандидаты в губернаторы. И конечно, положительную оценку работы Президент дал, когда поддержал многомиллиардные проекты», - говорит Константин Комков.

Яркий пример - поддержка строительства грузопассажирского перехода на острове Большой Уссурийский на границе с Китаем. Процесс пошел, работа идет над открытием пункта пропуска.

«Еще один очень важный момент, по которому можно судить о работе Дегтярева, это то, как он справился с ситуацией с ковидом. Сложно было всем регионам. И всем не хватало средств и сил. В Хабаровском крае удалось пройти самое сложное время ровно, избежали коллапса», - рассказал Комков.