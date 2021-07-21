В Хабаровском крае представители КМНС провели онлайн-митинг

«Нам негде, нечего и нечем ловить рыбу», - говорят представители амурских народов

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края провела онлайн-митинг. Повод - критическая ситуация, сложившаяся в традиционном рыболовстве из-за действий Росрыболовства.

По словам Любови Одзял, руководителя Ассоциации, в большинстве национальных сел нет нормальной связи, поэтому заранее было записано 16 видеороликов с обращениями представителей общин. К жителям девяти районов и 20 национальных поселений Хабаровского края присоединились Приморский край и Магаданская область.

Любовь Одзял подчеркнула, что митинг был проведен именно из-за политики Росрыболовства.

- Это ведомство одно виновно в многочисленных проблемах Хабаровского края в сфере ведения традиционного рыболовства. Никаких претензий к правительству региона, органам местного самоуправления и федеральным органам власти мы не имеем, - подчеркнула Любовь Одзял. - На сегодняшний день сложилась невыносимая ситуация.

Коренные амурские народы говорят, что их буквально уничтожают, не дают реализовать законные права.

- Элементарно мы не можем получить гарантированные законом объемы вылова рыбы. Сегодня коренным народам негде, нечего и нечем ловить рыбу.

Амур поделен на рыболовные участки. В некоторых национальных селах разрешенная полоса вылова составляет 220 метров. Почти все отдано рыбопромышленникам.

- Постоянно предпринимаются попытки загнать амурские народы на какие-то места, где нет и никогда не было рыбы. Все это делается вопреки закону о рыболовстве. Запрещены даже национальные рыболовные снасти, которые использовались тысячелетиями. Рыбалка стала просто невозможной. Что касается других регионов в бассейне Амура, то таких запретов нет. Люди страдают без рыбы.

Стоит напомнить, что амурские народы ихтиофаги. Для них рыба – это больше, чем жизнь. И если она исчезает из рациона, то аборигены начинают болеть. Они не могут жить без традиционной кухни.

- Люди жалуются: как теперь кормить детей?

Сети запрещены, лимиты в граммах. С 2010 года выдаются квоты на вылов частиковых рыб. Их сразу коренные народы назвали издевательством и плевком в лицо. Квоты исчисляются хвостиком щуки и половинкой небольшого сазана.

- Мы одиннадцать лет мучаемся с этими квотами. Как можно жить, если тебе можно за год поймать килограмм сазана или 157 граммов касатки? При этом активно штрафуют за превышение выделенных лимитов! Сегодня те, кто занимаются традиционным рыболовством, являются легкой добычей для рыбоохраны. Так больше нельзя жить. Почему люди, живущие на своей земле и имеющие законные права, не могут ловить рыбу? Почему из них делают преступников?

Квоты на традиционное рыболовство в десятки раз меньше, чем те, которые выделяются на спортивную рыбалку. У нас килограмм сазана на год, а у спортсменов – пять штук в день. Сазан может весить и пять килограммов, и десять. Запреты, которые ввело Росрыболовство на территории Хабаровского края, нарушают и федеральные законы, и Конституцию, - уверена Любовь Одзял.

Еще одна проблема. Согласно новым регламентам большинство коренного населения не сможет подать заявки на квоты. Амурские народы уверены, что это все предпринимается, чтобы ликвидировать традиционное рыболовство, ведущееся гражданами и общинами.

Стоит отметить, что ни уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий, ни один народный избранник в митинге участия не приняли. То ли за людей не считают представителей коренных народов, то ли все равно им, как живут люди на Амуре.

Более подробно о том, что думают и предлагают представители народов, предки которых тысячелетиями живут на Амуре и ловят рыбу, читайте в следующем номере.

Юрий Вязанкин