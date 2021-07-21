В Хабаровском крае продолжают работать пришкольные трудовые лагеря

Этим летом старшеклассники многих школ края могут приложить свои силы на благо общества прямо по месту жительства

Нет нужды куда-то выезжать: летние трудовые лагеря предоставляют возможность провести месяц, а то и более, продуктивно, полезно и за денежное вознаграждение.

Так сделали в средней школе села Сергеевка, той самой, что недавно в ходе объезда объектов Хабаровского района внезапно посетил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

С начала лета в этой школе дети приобретают опыт полезного труда. За месяц систематической работы – пять дней по четыре часа – подросток имеет возможность получить около 9-10 тысяч рублей. Финансирование идет из двух источников – со стороны центра занятости и от управления образования.

Чтобы прибыть на рабочее место, не надо тратить ни времени, ни средств, ни сил – оно в шаговой доступности. Сергеевка не такое уж большое поселение. Если на улице дождь, фронт работ предоставляется внутри здания.

- Начинали мы в 2019 году, тогда на весь июнь в первый раз трудоустроили пять школьников. В следующем году было такое же количество детей, но в августе - из-за пандемии. В этом году сумели трудоустроить больше – в июне отработали пятеро, в июле – четыре подростка. В августе не будет никого, в это время деревня пустеет, - рассказывает директор Сергеевской школы Наталья Юрченко.

Школьники отрабатывают строго определенное количество дней и часов в соответствие с трудовым законодательством.

- Вот недавно был случай: одному из мальчишек надо было срочно отъехать в середине недели. Так он пришел в субботу и наверстал - отмывал парты и стены. Табель учета рабочего времени ведется как положено, - рассказывает Наталья Юрченко.

С крыльями и без

Погодки брат и сестра Костюхины. Светлана следит за малышами, что приходят каждый день на пришкольную площадку:

- Под моей опекой 14 малышей. Порой за ними бывает тяжело уследить, хотя у меня и есть помощница. До этого в течение года занималась в школе вожатых.

В первый месяц каникул девочка работала в сфере услуг - помогала повару:

- За неделю у меня выходило заработать три тысячи.

Ее брат, что в этом году пойдет в 9 класс, занят на иной работе - красит бордюры, отмывает парты, копает или пропалывает школьные клумбы. Да мало ли найдется работ в маленькой сельской школе?

- Мне больше нравится красить, это гораздо интересней, чем ковыряться в земле. Да и руки меньше пачкаются, - рассказывает Антон. Парень он целеустремленный - уже пять лет занимается легкой атлетикой. Заработанные за месяц упорного труда деньги планирует потратить на себя - прикупить носильные вещи.

На следующий год у Антона более грандиозные планы:

- Я тут узнал, что в Тополево на сборе и сдаче стеклотары можно в неделю заработать тысячи три. Планирую, пока будут каникулы, все три месяца там поработать. Заработанные деньги потрачу на свой компьютер.

Светлана Костюхина - вожатая

В семье есть ноутбук, но пацану очень хочется иметь свою технику.

Ценный опыт

По словам директора Центра детского творчества Хабаровского муниципального района Дарьи Тумас, в Сергеевской школе есть что почерпнуть:

- На базе нашего центра осуществляется оздоровительный отдых детей раннего школьного возраста. Для подростков у нас ничего не происходит. А опыт по трудоустройству подростков очень хочется перенять. Детей в поселении очень много, а занять их нечем. Не все могут позволить себе даже пришкольный лагерь. И чтобы не слонялись по дворам, у нас есть желание организовать такую деятельность следующим летом на базе нашего центра. Начнем с малого: планируем трудоустроить человека четыре в школу вожатых. Теорию дадим в течение учебного года, практику – в каникулярное время. Если затея будет пользоваться спросом и найдем источник финансирования, то готовы и на большие масштабы. Мы предлагаем самое важное – воспитание детей.

В грядущем на базе центра, как рассказала Дарья Тумас, будут проводить иные мероприятия:

- Если наша идея зайдет, планируем сделать тур по поселениям. Мы также предлагаем подросткам участие в масштабных мероприятиях в качестве волонтеров. Дети в нашем центре получают азы педагогической деятельности. Во время учебного периода планируем в районе устроить марафон музеев. С начала учебного года открываем новое направление – велотуризм. Дети будут путешествовать по знаковым местам района, изучать местность – и туризм, и краеведение.

По словам заместителя министра образования и науки Хабаровского края Юлии Зотовой, в Хабаровском крае есть разные виды занятости детей во время летних каникул, в том числе сочетающиеся с отдыхом.

На первое июля полторы тысячи ребят были устроены через службу занятости, их курирует комитет по труду и занятости. Подростки могут подработать, к примеру, курьерами или санитарками, то есть там, где не требуется специальных знаний.

В этом году за летнюю практику в течение трудового месяца школяры могут заработать и до 30 тысяч рублей на рыбопереработке. Это в Охотском районе. В Тугуро-Чумиканском - до 20 тысяч, в Ванинском и в районе имени Лазо – до 15. Они могут укладывать готовую продукцию в ящики и наклеивать этикетки.

Последнее лето детства

В связи с этим припомнилась семейная история из самого конца 90-х прошлого века. Племянница, имея компьютер средней мощности, возжелала ноутбук. В те времена он был очень серьезной техникой, к тому же достаточно дорогостоящей. На семейном совете было решено, что девочка-подросток за три летних месяца может заработать супердевайс, плюс родня добавит немножко.

По очевидным причинам я опоздал на сборище, но на следующий день застал ребенка в печали. Вместо приятного летнего времяпрепровождения – подружки, набережная, пляж, загар и водные купания, гуляние с мальчиками – ей предстояло вкалывать как «негру на плантациях». И какое дядюшкино сердце не разорвется от вида девичьих слез? Через пару дней ноут с логотипом шибко известной фирмы оказался у девицы… Радости ребенка не было предела – вожделенная техника в руках, лето в ее полном распоряжении.

Я же имел массу приятных минут, когда лапочка-племянница с визгом кинулась на шею дядюшке. Родня же подвергла меня обструкции – пропал втуне педагогический момент в виде воспитания девицы в труде и заботах. По правде говоря, киндеру досталась не самая современная техника из моих запасов. Может быть, я был в то время не прав, просто отдав девочке навороченный девайс. Но ребенок имел целое лето детства посреди вульгарно-рыночных отношений. Чего и вашим детям желаю.

Эдуард Попов

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В летний сезон 2021 года в Хабаровском крае детей и подростков могут принять 14 загородных лагерей, около двух десятков лагерей труда и отдыха и свыше 340 лагерей с дневным пребыванием. Всего за сезон-2021 планируется охватить культурным и полезным времяпрепровождением более 50 тысяч школьников.