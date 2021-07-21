Хабаровчане возмущены неудобной остановкой теплоходов

Первого мая открылся торжественно дачный сезон на островах.

Отвела дачным людям городская власть в заведомо гиблом, низменном месте посадку на теплоходы. (Остановка автобусов №№ 1, 29, 83, 71 и проч. «Речной порт»)

А тут, как обычно бывает при повышении уровня воды в реке Амур выше 300 см, - элементарное затопление уходящей далеко в воду лестницы. И, как отвечает на мое обращение к врио губернатора Хабаровского края Дегтярёву М.В. министр транспорта и дорожного хозяйства Р.А. Мирошин, «в целях обеспечения безопасного подхода и стоянки судов посадка и высадка пассажиров будет осуществляться от прежней стоянки» в районе затона, с остановки «Прибрежная».

То, что пожилым людям нужно тащиться с рюкзаками, колясками, сумками за пять километров, добираться с двумя пересадками до совершенно не оборудованной остановки «Прибрежная», это чиновников не волнует. Мог бы совершенно спокойно пристать теплоход к отведенной нам, дачникам, лестнице, будь на нижней площадке калитка и трап от неё, ведущий к воде? Мог.

А к расположенным ниже незатопляемым многочисленным лестницам, к которым пристают теплоходы «Москва», что катают люд праздный по водной глади Амура? Этим судам до поздней осени можно приставать у набережной где только угодно, для них посадке–высадке пассажиров ничто не угрожает!

Для того чтобы уровень воды не влиял на посадку людей на теплоходы, сотни лет стояли у берега нашей великой реки дебаркадеры. Раньше их попросту чалили к берегу - вспомните старую фотографию, где на фронтоне дебаркадера висит транспарант «Ура Цесаревичу!». Но позже, построив в 70-х годах прошлого века два далеко уходящих в мутные воды Амура пирса, стали безо всяких проблем отправлять дачников от тех, вполне благоустроенных дебаркадеров на далёкие дачные участки.

Начавшийся в 90-х развал страны коснулся и Амурского речного пароходства. Не стало на нашей великой реке ни огромных трёхпалубных пароходов, ни быстроходных «Метеоров», ни многочисленных дебаркадеров, которые стояли не только у двух длинных пирсов речного вокзала, но и у каждой речной остановки. Пришедшие к большой власти алчные, страшные люди, как мы сейчас видим наглядно, всё, что было в их силах, развалили, оставив людей без работы, зарплат и самое главное – какой-либо светлой надежды на будущее.

Фото - КП

И вот сейчас весь пожилой дачный люд, что строил когда-то дома и заводы, что строил на Дальнем Востоке теплицы и фермы, и строил, как видим сейчас мы, неплохо, гонят, как бездомных собак, от речного вокзала за пять километров в далекий затон, где среди страшной помойки, на совершенно неблагоустроенном берегу заставляют садиться на теплоходы.

А как отвечает на мое обращение министр транспорта Р.А. Мирошин, устанавливаемые к пирсам в районе набережной речного вокзала дебаркадеры принадлежат АО «Хабаровскводтранс» и используются только при международных перевозках пассажиров в КНР. Швартовка к ним «чужих» судов не допускается.

Другие дебаркадеры, что стоят в населенных пунктах сел Тыр, Тахта, Кисилёвка используются там, где отсутствуют другие виды транспорта, кроме водного. Но к нам в поселки Новокаменка, Николаевка, Улика-Национальная, Новокуровка, Победа, к отдаленным дачным участкам вверх и вниз по великой реке не нашлось у столицы огромного края никакой гнилой старой посудины!

Не нравится вам тот поганый затон, удивляется «мудрая власть», так, несмотря на страшную пандемию, что косит людей словно в какую большую войну, вы тащитесь на двух-трех автобусах с колясками, рюкзаками и сумками на остановку «Дальдизель», это не так далеко от речного вокзала.

Километров шесть-семь будет точно. И остановок автобусных нет. Но ничего, по ужасной жаре, потихоньку до переезда доплетешься, а там подъем в гору и по страшным колдобинам спуск серпантином к реке. Туда-то ещё налегке как-то ладно, а вот как с урожаем брать пожилым людям тот неприступный Эльбрус, об этом подумать всем нам даже страшно

Таксисты вниз, «с Эльбруса», к воде не съезжают. Они крутят пальцами у виска и посылают с отвесного склона вниз все наши мудрые власти. Дороги там нет, а есть, как говорят на Руси, «направление».

Уважаемые мэр, врио губернатора огромного края, прокатитесь когда-нибудь с той отвесной горы к мутным водам Амура, а потом посылайте туда людей на ужасное смертоубийство.

В.В. Путин в своей последней публикации о единстве русского и украинского народа призывает людей к уважению и гордости к нашей великой России. Но какое может быть тут уважение и гордость к России, когда отношение к людям «свинское»! В.В. Путин говорит о насущной борьбе за умы в не простом нашем мире, но люди видят и чувствуют отношение к ним. И о чем можно тут говорить?

Леонид Сермягин, писатель, географ