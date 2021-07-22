В Хабаровском крае за сутки от ковида скончалось 5 человек

334 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 259 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 225

Комсомольск – 33

Хабаровский район – 27

Комсомольский район – 9

Ульчский район – 4

Верхнебуреинский район – 17

Вяземский район – 2

Охотский район – 8

Николаевский район – 1

Нанайский район – 3

Амурский район – 2

Имени Лазо район – 3

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2027 коек. Свободна 501. На лечении находится 21 тяжелый пациент, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 227 455 жителей края, полностью завершили вакцинацию 151 655 человек. Всего на лечении находится 5 214 человек. В том числе 1526 стационарно, 3688 амбулаторно.