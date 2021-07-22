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В Хабаровском крае за сутки от ковида скончалось 5 человек
334 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 259 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 225
Комсомольск – 33
Хабаровский район – 27
Комсомольский район – 9
Ульчский район – 4
Верхнебуреинский район – 17
Вяземский район – 2
Охотский район – 8
Николаевский район – 1
Нанайский район – 3
Амурский район – 2
Имени Лазо район – 3
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2027 коек. Свободна 501. На лечении находится 21 тяжелый пациент, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 227 455 жителей края, полностью завершили вакцинацию 151 655 человек. Всего на лечении находится 5 214 человек. В том числе 1526 стационарно, 3688 амбулаторно.