Албазинский острог напечатали на принтере

Четыре тома книжек легли на полки Амурского государственного университета. Эта библиотека издается с 2005 года

В книгах раскрывается история амурских казаков, история освоения Дальнего Востока и Хабаровска, а также публикуются стихи и проза казаков Приамурья. Вся литература рассчитана не только на казаков, казачат и кадет, но и на людей, интересующихся историей своего родного края.

В этом году 370-летний юбилей отметит первое русское поселение на Амуре. Героическая история села Албазино известна в масштабах всего мира. В селе находится уникальный археологический памятник - городище «Албазинский острог». Полвека ученые ищут и находят сокрытые в его недрах тайны первопоселенцев, освоивших рубежи на Дальнем Востоке. Символично, что на пороге большого юбилея истек срок возрождения села, незавершенной областной программы духовного, культурного развития.

Новый макет Албазинского острога презентовали в Амурском государственном университете. Миниатюрная копия объединила в себе находки исследователей старинной крепости за последние семь лет.

Макет дает наиболее точное представление о первом поселении русских на Амуре, говорят краеведы. Пластиковый Албазинский острог в 72 раза меньше оригинала. Над конструкцией 2 года корпел студент АмГУ Алексей Нацвин. Это его магистерская работа. Энтузиаст год формировал эскиз, а потом еще столько же создавал детали на 3D-принтере. Скрупулезно трудился над каждым из 300 с лишним элементов.

«Переделок довольно много было, зданий и их вариаций - до восьми штук доходило. Каждый раз всплывали какие-то факты. Поэтому приходилось переделывать. Например, Воскресенская церковь. Изначально она имела совершенно другой вид», - рассказывает Алексей Нацвин.

Исследования первой русской крепости на Амуре ведутся с переменным успехом более века. Не все тайны еще удалось раскрыть, говорят ученые. Экспедиции продолжаются. Очередная группа, в которую включены студенты АмГУ и ДВФУ, курсанты ДВОКУ, отправится на раскопки в этом месяце.

- Очень важно изучение нашего прошлого. Албазинский острог – это, в том числе, один из поводов более глубоко, более широко посмотреть на историю Приамурья. Поэтому мы изучаем не только Албазин, изучаем другие памятники, другого населения, других эпох, - говорит руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов.

Историкам интересно больше узнать о прилегающих к острогу территориях. А пока раскопки на месте Албазинского острога продолжаются, ознакомиться с миниатюрной копией знаменитой крепости можно на первом этаже 7 корпуса АмГУ. Кстати, эту модель используют при создании исторического комплекса в парке «Патриот». Часть уже готова, строительство будет продолжаться и в нынешнем, и в следующем году.

Что еще интересно, Албазинский острог издавна был чтимым местом. Русская армия останавливалась здесь еще в 1854 году во время разведывательного военного сплава по великой дальневосточной реке - Амуру. Путешествие проходило под руководством генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского.

Важные страницы истории посвящены осаде Албазинской крепости китайцами и героям, не сдавшим своих позиций. Повествуется о гибели воеводы Алексея Толбузина практически в начале обороны: «Залетевшим ядром в бойницу ему оторвало ногу, через несколько дней он скончался». Мы еще вспоминаем о стойкости Афанасия Бейтона, взявшего на себя командование казаками после гибели воеводы. В 1687 году Бейтон отказался принимать маньчжурских лекарей для погибающих от цинги в остроге. Вместо этого на Пасху он приказал отправить маньчжурам пшеничный пирог весом в пуд (более 16 килограммов), заявив, что в Албазине все здоровы.

Вадим Решетняк

Битва за Албазин

Казалось, ничто не могло спасти защитников Албазина от поголовного истребления. Ничто, кроме казацкого мужества и топкого болотистого рва перед стенами крепости. Это был как раз тот случай, когда расхлябанность московских бояр сыграла добрую службу. Оборонительный ров Албазина годами не чистили, он полностью заилился и, на первый взгляд, казался пересохшим, именно поэтому китайцы не заготовили заранее осадных мостков.

В ярости штурма бритоголовые гвардейцы бросались через ров и немедленно увязали по пояс. Этим воспользовались казаки, в упор расстреливавшие сгрудившуюся массу человеческих тел. Небольшой отряд донцов и запорожцев из 26 человек под началом сотника Стефана Бойко ринулся с кинжалами через стену в попытке захватить главный штандарт наступавших гвардейцев. Казаки погибли почти все (уцелели только четыре человека), штандарта не захватили, но зато проложили к штандарту целую улицу из бритоголовых трупов.