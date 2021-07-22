В Хабаровском крае в день выборов оборудуют камерами 400 участков

Трансляция будет идти в режиме онлайн в специально организованном Центре наблюдения

Системами видеонаблюдения оснастят свыше 400 избирательных участков в Хабаровском крае – к ним приписано в общей сложности 75% избирателей. Всего в регионе 774 участковых избирательных комиссий (УИК).

Желающие лично проследить за ходом голосования могут прийти в Центры наблюдения при Общественных палатах. Там организуют онлайн-трансляцию. Например, в Хабаровске Центр наблюдения устроят в «Платинум Арене». А всего по России их будет 86 – по одному на регион.

- Сейчас рассматривается возможность увеличения числа участков, где будут установлены системы видеонаблюдения. Главная задача – обеспечение честности, открытости и прозрачности выборов. При этом соблюдается тайна голосования, контроль за волеизъявлением гражданина полностью исключен. Под круглосуточным наблюдением будут места выдачи бюллетеней, ящики для голосования и комплексы для обработки бюллетеней, сейфы для хранения документации, места, где перемещают бюллетени из ящиков в сейф-пакеты, - пояснили в Избирательной комиссии Хабаровского края.