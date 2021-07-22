На море отправится в 2 раза больше хабаровских детей с особенностями развития

В Хабаровском крае продолжается летняя оздоровительная кампания. Региональное министерство социальной защиты населения организует отдых детей из малоимущих семей, а также детей-инвалидов. Так, в этом году планируется отправить на профильную смену «Ласковое море» в Приморский край в два раза больше детей с особенностями развития.

– В смене примут участие 328 человек, 165 из них – дети-инвалиды. Остальные – сопровождающее их лица. Для сравнения в 2019 году отдохнуть на море смогли всего 75 ребят. Кроме того, увеличится продолжительность смены с 10 до 12 дней. Это будет сделано благодаря увеличению объемов финансирования с 4 до 11 млн рублей, – сообщил заместитель министра – начальник управления социального обслуживания населения министерства социальной защиты населения края Михаил Бурлака.

Смена пройдет с 29 августа по 11 сентября в лагере «Радуга», расположенном в Приморском крае. В течение почти двух недель для детей будет организован досуг, также они смогут покупаться на море и набраться сил на новый учебный год. Родителям, сопровождающим детей-инвалидов, психологи окажут психологическую и правовую поддержку.

В свою очередь, министерство образования и науки края с 20 июля в центре «Созвездие» проводит профильную смену «Крылья» для детей с особенностями здоровья. Проект реализуется с 2014 года и объединяет активистов, победителей региональных олимпиад и конкурсов, воспитанников краевых школ-интернатов. В этом году в ней принимает участие 21 ребенок.

– На смене «Крылья» работают дефектологи и логопеды, которые проводят занятия по развитию речи и постановке звуков. Дети также участвуют в мероприятиях, направленных на развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы. Кроме того, с детьми на смене занимаются психологи центра «Псилогия», инструкторы по ЛФК. Проводятся бальнеологические процедуры, что способствует физическому восстановлению и расслаблению, занятия по йоге, фитбол-гимнастике, плаванию. Позитивно на психологическом состоянии детей сказываются творческие занятия: лепка из глины, боди-арт. Специалисты ежедневно проверяют физическое и психологическое состояние детей. При необходимости вносят изменения в расписание дня, – рассказали в министерстве образования и науки края.