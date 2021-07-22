В Хабаровске не хватает денег на преображение города

Большое количество дворов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре представляют собой ужасное зрелище. Именно с таким посланием выступил недавно врио губернатора Михаил Дегтярев. Действительно, достаточно пешком пройти по центру краевой столицы, срезая расстояние через дворы, чтобы убедится в правильности этих слов. Я уже не говорю про остальные районы нашего города.

По словам мэра Сергея Кравчука, бюджет Хабаровска составляет чуть больше 16 миллиардов рублей. Этой суммы недостаточно, чтобы благоустроить город так, как того хотят его жители. Именно это, как объяснил градоначальник, тормозит процесс преображения краевой столицы к лучшему. Большая часть средств уходит в социальную сферу Хабаровска, а расходы на остальные нужды приходится урезать.

Решать некоторые проблемы с благоустройством краевой столицы удается с помощью участия в национальных программах, которые софинансируются правительством РФ и краевыми властями. Недавно врио губернатора обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о выделении 1,5 миллиарда рублей на ремонт 680 дворов в краевом центре в течение двух лет.

По Комсомольску-на-Амуре уже принято решение. «За это отдельное спасибо Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, вице-премьеру – полномочному представителю Президента в ДФО Юрию Петровичу Трутневу», - отметил Михаил Дегтярев. В 2021 году 78 дворов в Комсомольске-на-Амуре приведут в порядок. На это выделяется более 350 миллионов рублей из федерального бюджета. Не побоюсь высокопарных слов, но это та точка приложения усилий власти и бюджетных денег, которая, может быть, приведет к новому качеству жизни.

Эдуард Попов