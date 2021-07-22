В Хабаровске открылся первый пункт вакцинации студентов

Он расположился на базе клиники семейной медицины ДВГМУ в Хабаровске. Прививки проводят бывшие выпускники университета. Пункт открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00. С полным перечнем пунктов вакцинации можно ознакомиться в приложении.

По информации ректора ДВГМУ Константина Жмеренецкого, студенты, работающие в ковидных госпиталях, поликлиниках края, пунктах вакцинации уже получили иммунитет к новой коронавирусной инфекции. В вузе обучается около 2 500 ребят, работает 666 человек профессорско-преподавательского состава и сотрудников. Из числа подлежащих вакцинации для устойчивого иммунитета к COVID-19 вакцинирован 41%.

- Мы хотим создать коллективный иммунитет не только среди сотрудников университета, но и среди молодежи. Сейчас мы видим, что учащаются случаи заболевания коронавирусной инфекцией и среди жителей до 30 лет. У нас также обучаются иностранные студенты, имеющие регистрацию временного пребывания. Поэтому они предъявляют паспорт и полис, и получают иммунитет к COVID-19, - рассказал Константин Жмеренецкий.

Учитывая каникулярный период, ежедневно ожидается вакцинация на опорном пункте до 100 человек, время работы будет увеличено, исходя из потребностей. Вакцинироваться против коронавирусной инфекции может любой гражданин РФ, имеющий документы, удостоверяющие личность.

Для справки: в Хабаровском крае 12 ВУЗов, в которых обучается 44 000 ребят. По очной форме обучения – 23 тысячи человек.