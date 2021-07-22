Откуда у хабаровских детей появляется «прививка собственности»?

Бывает, двор открыт всем ветрам и любой может его посетить. А если он огорожен металлической оградой двухметровой высоты? И въезд на придомовую территорию перегорожен не шлагбаумом, но металлическими воротами с заточенными до бритвенной остроты стержнями? И калитка открывается только личным ключом? А тропинка, по которой любой желающий еще полгода назад мог сократить расстояние, перегорожена массивной оградой?

Вот у рядом стоящего дома такого не получилось. Даже шлагбаума на подъездной дороге не установить, чтобы своим хватало парковочных мест. Иначе соседям из элитного дома до себя будет тяжко добираться, да и машины коммунальных служб тоже не сразу смогут подъехать. Постоянно наблюдаю такую ситуацию, проходя мимо соседних зданий с адресами: переулок Донской, 9 и улица Ленина, 56а. Вот так они живут – одни, огороженный со всех сторон забором дом, и окна в окна - двор «второй категории». Ему «низ-зя»! И это одна из многих точек социальной напряженности.

Издавна внутридомовой проезд многоквартирных домов по адресам: улица Гамарника, 41а, 43а, 43б, 43 был перегорожен железобетонными блоками. Но с 1 января 2021 года вступило в законную силу постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479, утверждающее Правила противопожарного режима в Российской Федерации. По нему должен быть обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники. Управляющая компания не стала спорить и просто оттащила блоки на обочину. Я так думаю, жильцы этих домов вскоре свой двор огородят и поставят высоченные ворота.

Казалось бы, решили собственники многоквартирного дома отгородить себе и своим близким кусочек придомовой территории (в последние два-три года этим стали увлекаться не только жители элитных новостроек, но и вполне себе стандартных «брежневок» и «хрущевок»), чего такого, имеют право. Вот только при этом резко снижается доступность той самой комфортной городской среды.

Дом на улице Лермонтова

Мы вместе? Да кто вам такую чушь сказал! Уже с детства, на бытовом уровне ребенок своими глазами видит и на своей шкуре испытывает сегрегацию. Столкнулся с ней, когда наблюдал за безуспешной попыткой мальца проникнуть на детскую площадку. Новостройка в районе улицы Фрунзе с модерновой детской площадкой и рядом силикатного кирпича пятиэтажка советской эпохи. Двор огорожен забором в полтора человеческих роста, понизу перемотанным пока что не колючей, а обычной проволокой и заставленным бетонными блоками. Как мне объяснила жительница дома: «А пусть эти у себя и играют!». Менее чем через год жильцы старого дома отгородили высоченным забором свой двор, разместив внутри свой детский городок.

С детства ребенок получает прививку собственности. И чего потом эти же матроны ругаются, когда подростки место в переполненном автобусе не уступают: «Я за него заплатил!», или руку не протягивают растянувшемуся на гололеде: «Это твои проблемы, неудачник». Через 10-15 лет те, кто не пускал «чужого ребенка» в «свой двор на качельки», начинают пожинать плоды огораживания.

Я не против собственности, боже упаси. Но когда одним можно все, другим – лишь частично, третьим вообще нельзя, то может наступить реакция. Вплоть до выпадения в осадок. И тут стены, заборы и ограды могут и не спасти.

Эдуард Попов

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