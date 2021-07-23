Михаил Дегтярев в сложной ситуации смог найти общий язык с жителями Хабаровского края - эксперт

Также, по мнению политолога Анны Федоровой, глава региона смог выстроить хорошие отношения со всеми местными элитами и прекратить все политические конфликты

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, находясь в крайне непростых условиях, за год смог найти общий язык с жителями возглавляемого им региона. Кроме того, он сумел не допустить раскола местных элит и выстроить со всеми конструктивные отношения. Об этом заявила московский политолог Анна Федорова.

20 июля, исполнился ровно год с того дня, когда Михаил Дегтярев был назначен указом президента РФ Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. И, надо сказать, за этот довольно короткий срок в регионе произошло немало позитивных перемен, многие из которых раньше казались просто невозможными.

Решение проблемы обманутых дольщиков, расселение аварийного жилья, модернизация первичного звена здравоохранения, привлечение в Хабаровский край десятков миллиардов рублей из федерального бюджета, запуск нескольких масштабных проектов, увеличение темпов газификации региона, снижение ставки транспортного налога и тарифов на отопление, горячую воду и электричество, увеличение темпов жилищного строительства, оживление многих "замороженных" ранее важных строек, модернизация общественного транспорта, активное привлечение инвестиций, индексация всех существующих в Хабаровском крае социальных выплат, резкое увеличение финансирования таких важных сфер, как ремонт дорог и благоустройство дворов и различных общественных территорий - все это и многое другое можно смело отнести к заслугам Михаила Дегтярева и его управленческой команды.

Отдельно хочется остановиться на теме, которая касается абсолютно каждого жителя Хабаровского края - благоустройство городов и сел, расположенных в нашем регионе. Можно сколько угодно рассказывать о запуске мегапроектов, привлечении инвестиций, развитии экономики, открытии новых предприятий, но обычные граждане оценивают работу представителей власти, в первую очередь, по таким простым и вполне осязаемым вещам, как состояние дорог, дворов, подъездов, домов, тротуаров, скверов и других общественных пространств.

Если люди видят, что все вокруг них активно строится и ремонтируется, то они начинают понимать, что власти эффективно выполняют свою работу, и их отношение к таким чиновникам априори меняется с негативного на позитивное. Понимая эту простую истину, Михаил Дегтярев большое внимание уделяет вопросам благоустройства и ремонта различных территорий, причем не только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, но и в небольших населенных пунктах вверенного ему региона.

В частности, в прошлом году в Хабаровском крае в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" было приведено в порядок 121 общественное пространство - скверы, набережные, парки, площади, детские и спортивные площадки, пешеходные зоны. В этом году в рамках того же нацпроекта в нашем регионе подрядчики благоустроят еще свыше 100 подобных объектов. Еще лучше ситуация обстоит с ремонтом дворов - этому направлению Михаил Дегтярев уделяет отдельное внимание, потому что двор - это именно то место, где бывает каждый человек практически каждый день, где гуляют его дети и внуки, поэтому и выглядеть оно должно соответствующе, чего, к сожалению, не скажешь о нынешнем состоянии многих дворов, расположенных в различных городах и селах Хабаровского края.

Однако, по инициативе Михаила Дегтярева уже в этом году в Хабаровске будет отремонтировано 135 придомовых территорий, а в Комсомольске-на-Амуре приведут в порядок 78 дворов - таких объемов город Юности не видел на протяжении нескольких десятилетий. Кроме того, глава региона почти в три раза увеличил финансирование такой набирающей популярность сферы, как территориальное общественное самоуправление (ТОС) - с 75 миллионов рублей в 2020 году до 200 миллионов рублей в 2022 году, что позволит в два раза увеличить количество реализованных с помощью этого механизма проектов, большинство из которых как раз направлено на благоустройство территории.

Разумеется, такая активная работа Михаила Дегтярева не могла не изменить в лучшую сторону отношение к нему со стороны многих жителей Хабаровского края. В частности, по мнению московского политолога Анны Федоровой, главе региона, несмотря на все трудности, удалось за прошедший год наладить коммуникацию с жителями вверенного ему региона и заработать у них определенное доверие, что наглядно показывает его рейтинг, который год назад едва дотягивал до 12%, а сейчас уже перевалил за 40%.

- Мне кажется, что в первую очередь деятельность любого человека на посту врио губернатора региона оценивать должны сами жители Хабаровского края. Их мнение - это самое главное в данной ситуации. И здесь нужно смотреть на социологию, которая, насколько я понимаю, показывает, что за прошедший год определенный капитал доверия граждан Михаил Дегтярев все-таки смог приобрести. И, безусловно, ему это можно в достижения записать, потому что он начал работать на этом посту в очень непростой момент политического кризиса, возникшего в Хабаровском крае, и, очевидно, ему было непросто найти общий язык с местными жителями, но сейчас есть такое ощущение, что с этой задачей Михаил Дегтярев справился неплохо, - заявила Анна Федорова.

Кроме того, столичный эксперт поставила в заслугу Михаилу Дегтяреву то, что он смог быстро прекратить все политические конфликты, бушевавшие в Хабаровском крае в 2018-2020 годах, наладить со всеми представителями власти, общественности и бизнеса конструктивные отношения и не допустить возникновения раскола региональных элит, сплотив их вокруг себя и тем самым заметно снизив политический кризис и накал в обществе.

- Также заслугой Михаила Дегтярева является то, что ему удалось не допустить раскола элит в Хабаровском крае, который мог бы парализовать всю управленческую деятельность. Михаил Дегтярев нормально выстраивает конструктивные отношения с самыми разными людьми, включая, например, мэра города Хабаровска Сергея Кравчука, который является членом "Единой России". Хотя этого могло легко не случиться, история знает много примеров, когда новый врио губернатора вступал в конфликты с региональными элитами, и это просто тормозило все здоровые процессы в регионе. А в данной ситуации это не произошло, и Михаилу Дегтяреву удалось найти общий язык с местными элитами, - сказала Анна Федорова.

Что касается чисто "хозяйственных" вопросов, в решении которых нынешнему главе Хабаровского края удалось достичь хороших результатов, то к ним эксперт, в первую очередь отнесла начавшееся расселение и снос аварийных бараков в Хабаровске, которые несколько десятилетий подряд были, пожалуй, главным позором краевой столицы.

- Насколько я помню, Михаилу Дегтяреву удалось приблизиться к решению проблемы расселения аварийного жилья. Я сама была в Хабаровске и помню, что местных жителей очень волновала эта проблема. Я думаю, что этот момент сыграл свою роль в росте его рейтинга, - заключила Анна Федорова.

В целом, можно отметить, что Михаил Дегтярев при решении проблем, существующих в Хабаровском крае, демонстрирует системный подход, не фокусируясь на какой-то одной сфере, а пытаясь навести порядок сразу во всех основных отраслях. Усилия главы региона одновременно направлены на вывод экономики из кризиса, проведение эффективной социальной политики, а также решение различных вопросов в коммунальной, строительной, транспортной и других сферах. И это дает свой результат - позитивные изменения по всем "фронтам" видны невооруженным глазом.

Кроме того, фактически, всего за один год Михаилу Дегтяреву удалось произвести "мягкую перезагрузку" всей системы управления Хабаровским краем. Глава региона смог быстро прекратить все политические конфликты, сплотить вокруг себя местную элиту, а также наладить хорошие отношения с федеральным центром и муниципальными властями. Все это помогло Михаилу Дегтяреву сделать работу чиновников гораздо более эффективной, чем она была раньше, изменив ее приоритеты и введя механизм личной ответственности представителей власти за результат.