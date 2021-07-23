В Хабаровском крае за сутки ковидом заболели 332 человека

332 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 219 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 191

Комсомольск – 43

Хабаровский район – 3

Комсомольский район – 3

Охотский район – 67

Вяземский район – 3

Имени Лазо район – 14

Бикинский район – 1

Николаевский район – 3

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2027 коек. Свободно 527. На лечении находится 19 тяжелых пациентов, 15 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 229 702 жителя края, полностью завершили вакцинацию 154 479 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 543 случая Covid-19. 56 637 человек выздоровело.