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В Хабаровском крае за сутки ковидом заболели 332 человека
332 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 219 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 191
Комсомольск – 43
Хабаровский район – 3
Комсомольский район – 3
Охотский район – 67
Вяземский район – 3
Имени Лазо район – 14
Бикинский район – 1
Николаевский район – 3
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2027 коек. Свободно 527. На лечении находится 19 тяжелых пациентов, 15 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 229 702 жителя края, полностью завершили вакцинацию 154 479 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 543 случая Covid-19. 56 637 человек выздоровело.